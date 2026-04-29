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'Castelfranco, Gargano lasci perdere le lezioni di diritto e pensi a strade, cimiteri e sicurezza'

'Castelfranco, Gargano lasci perdere le lezioni di diritto e pensi a strade, cimiteri e sicurezza'

'Intanto sono state ignorate le 147 firme reali di commercianti e cittadini del centro storico che chiedono presidi di vigilanza'

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'Invece di occuparsi di strade, cimiteri e sicurezza, il sindaco Giovanni Gargano preferisce studiare legge per tentare di impartire lezioni a Giulia Bongiorno. Un avversario decisamente scomodo per chiunque, data la sua lunghissima esperienza nelle aule di tribunale. Al centro della polemica, il dibattito sulla normativa contro la violenza di genere discusso in sede locale. Perché perdere tempo in aula consiliare a chiedere modifiche a una legge nazionale che forse non abbiamo nemmeno le basi per capire a fondo? Il PD si schiera per le donne con la solita arroganza, quasi sostenere che la destra non lo faccia. La Lega ha così a cuore i diritti delle donne e di tutte le vittime di violenza, da aver affidato la materia alla migliore in campo: la senatrice Giulia Bongiorno che non è seconda a nessuno'. A parlare è la referente Lega Lodovica Boni.

'L'intervento della Bongiorno è servito proprio a rendere i testi di legge privi di interpretazioni arbitrarie e fraintendimenti, creando un sistema più forte a difesa dei deboli, anche nei casi di semicoscienza. L’idea di dimostrare in modo inequivocabile il consenso come si potrebbe fare? In forma scritta prima di un rapporto obbligando le persone a girare con un foglio in tasca per raccogliere la firma? Bisogna tornare con i piedi per terra occupiandoci della sicurezza dei cittadini. Per il PD di Castelfranco una firma è importante solo quando è ideologica. Intanto sono state ignorate le 147 firme reali di commercianti e cittadini del centro storico che chiedono presidi di vigilanza, le 281 firme raccolte per chiedere la sistemazione di strade e cimitero della frazione di Piumazzo'.

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