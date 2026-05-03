'Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera: tre cittadini infortunati in pochi giorni'

'A Castelfranco si cade camminando. Non è uno slogan, è la realtà. Strade dissestate, buche ovunque, avvallamenti pericolosi: basta fare pochi passi per rischiare di finire al pronto soccorso. Almeno tre cittadini si sono già infortunati, e lo hanno denunciato pubblicamente, con nome, cognome e foto sui social. Non sono segnalazioni anonime: sono fatti. E allora la domanda è semplice: cosa sta facendo l’amministrazione?' Così, in una nota, la referente Lega Lodovica Boni.

'Quanti altri cittadini devono farsi male prima che qualcuno intervenga davvero? Dobbiamo aspettare l’incidente grave? Il sindaco ha una responsabilità precisa: garantire la sicurezza. E oggi questa sicurezza non esiste. Le strade sono pericolose per tutti: pedoni, ciclisti, automobilisti. A Piumazzo i cittadini si sono già mossi da soli, arrivando a presentare una petizione al Prefetto di Modena. Quando i cittadini devono sostituirsi alle istituzioni, significa che qualcosa non funziona - continua Boni -. E invece di assumersi le proprie responsabilità, il sindaco scarica tutto sull’opposizione, accusando la Lega di aver votato contro il bilancio. Una giustificazione che non regge: la maggioranza governa e decide. Punto. Basta scaricare colpe. Basta nascondersi dietro scuse. Servono interventi immediati, seri e diffusi. Perché oggi a Castelfranco il problema non è politico: è la sicurezza dei cittadini'.