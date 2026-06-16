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Zocca, in fiamme un furgone su via Vignolese

Zocca, in fiamme un furgone su via Vignolese

Il tratto stradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico. ​Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate

1 minuto di lettura

Incendio questa sera alle 19:20 a Zocca. I vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti in Via Vignolese a causa del principio d'incendio che ha interessato un furgone cassonato in transito.

​Malgrado il tempestivo intervento, le fiamme avevano completamente avvolto il mezzo, pertanto i pompieri hanno provveduto all'estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza del veicolo e dell'area circostante. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli automobilisti, il tratto stradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico. ​Fortunatamente, non si registrano feriti o persone intossicate.

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