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Finale Emilia, l'Ausl rassicura: 'Per tre giorni la settimana garantita presenza del nuovo medico anche nel centro'

Finale Emilia, l'Ausl rassicura: 'Per tre giorni la settimana garantita presenza del nuovo medico anche nel centro'

Risposta dell'Azienda alla mobilitazione scatta da parte dei pazienti del Dr. Frassoldati che dall'1 luglio cesserà l'incarico di medico di base e sarà sostituito da un professionista con ambulatorio previsto inizialmente solo a Massa

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'Due giorni di visite a Massa Finalese e tre giorni nel centro del comune di Finale Emilia per garantire la disponibilità del medico su entrambi i territori'. E' la risposta che nel giro di qualche ora è arrivata dall'Ausl ai cittadini di Finale Emilia, ed in particolare ai pazienti del Dottor Gabriele Frassoldati, medico di famiglia, in pensione dal 1° luglio. Utenti che di fronte alla comunicazione, da parte dell'Ausl, del passaggio ad un nuovo medico con ambulatorio dislocato nella frazione di Massa Finalese, in posizione ben più lontana, e per molti, soprattutto anziani, difficile da raggiungere, avevano lanciato una petizione con raccolta firme per opporsi alla decisione. Una mobilitazione alla quale l'Ausl ha voluto fornire una risposta immediata. Ed è così che dopo la prima comunicazione in cui l'Azienda sanitaria aveva informato gli ormai ex 1800 pazienti di Frassoldati che dal primo luglio la continuità assistenziale sarebbe stata garantita ma dal medico con ambulatorio a Massa Finalese, ne è seguita un'altra, di queste ore, frutto dell'impegno dell'Ausl a trovare una soluzione al problema sollevato: 'Per venire incontro alle necessità della popolazione, è stato chiesto al medico di mantenere un ambulatorio a Finale Emilia, ottenendo la disponibilità del professionista che dunque visiterà per 3 giorni a settimana a Finale Emilia, e 2 giorni a Massa Finalese, assicurando così la disponibilità su entrambi i territori.
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Il nuovo medico prenderà servizio dal 1° luglio e già oggi è stata inviata ai cittadini la rettifica della precedente comunicazione'.

Una soluzione che arriva al termine di un percorso, già avviato nei mesi scorsi dall'Ausl, per garantire la continuità assistenziale nel momento del pensionamento previsto al compimento dei 70 anni, del Dottor Frassoldati.
'L’Azienda USL di Modena si è subito attivata per garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini, secondo le procedure previste dalla vigente normativa. In primo luogo, a seguito della mancata assegnazione della zona carente pubblicata nell'anno precedente, è stato concordato con il medico stesso il prolungamento dell'attività, oltre il compimento dei 70 anni, fino a giugno 2026. Contestualmente, è stata pubblicata la zona carente per l'anno corrente, indispensabile per individuare un medico titolare, ed è stata avviata la ricerca di un medico sostituto, già individuato.
L’Azienda ha pertanto provveduto a programmare per l'inizio di luglio l’assegnazione del nuovo professionista agli assistiti, così da garantire la continuità del rapporto di cura e l’accesso a tutte le prestazioni di medicina generale, e ha
immediatamente informato i cittadini, indicando tutti i nuovi recapiti e fornendo le informazioni necessarie'
Da qui alle ultime ore nelle quali l'azienda ha comunicato che 'per venire incontro alle necessità della popolazione, è stato chiesto al medico di mantenere un ambulatorio a Finale Emilia, ottenendo la disponibilità del professionista che dunque visiterà per 3 giorni a settimana a Finale Emilia, e 2 giorni a Massa Finalese, assicurando così la disponibilità su entrambi i territori'
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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