Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

Nell’ambito degli interventi di manutenzione programmata sulla Strada Provinciale 10 (SP10), la Provincia di Modena ha deciso la chiusura totale al transito del ponte situato al chilometro 4+900, nel territorio comunale di Finale Emilia. L'interruzione della circolazione stradale scatterà da oggi, lunedì 29 giugno, e si protrarrà fino a venerdì 14 agosto, per una durata complessiva stimata di 46 giorni.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Batea costruzioni srl per un importo complessivo di 450mila euro.

Il blocco temporaneo del traffico è indispensabile per consentire l'esecuzione in sicurezza di alcune delicate lavorazioni previste dal progetto esecutivo. Nello specifico, i tecnici procederanno alla demolizione del piano stradale e alla successiva realizzazione dei nuovi giunti.

Date le dimensioni ridotte della carreggiata in quel tratto, risulta impossibile istituire un senso unico alternato. La chiusura totale è dunque l'unica soluzione per garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza degli operai all'interno del cantiere.

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e ai pendolari, è stata predisposta una segnaletica temporanea con i percorsi alternativi. Il traffico veicolare sarà deviato su una viabilità secondaria che attraverserà gli abitati di Reno Finalese, Reno Centese e Alberone.