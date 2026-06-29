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Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

Finale Emilia, il ponte sulla Provinciale chiude fino al 14 agosto per manutenzione

I lavori sono eseguiti dalla ditta Batea costruzioni srl per un importo complessivo di 450mila euro

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Nell’ambito degli interventi di manutenzione programmata sulla Strada Provinciale 10 (SP10), la Provincia di Modena ha deciso la chiusura totale al transito del ponte situato al chilometro 4+900, nel territorio comunale di Finale Emilia. L'interruzione della circolazione stradale scatterà da oggi, lunedì 29 giugno, e si protrarrà fino a venerdì 14 agosto, per una durata complessiva stimata di 46 giorni.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Batea costruzioni srl per un importo complessivo di 450mila euro.

Il blocco temporaneo del traffico è indispensabile per consentire l'esecuzione in sicurezza di alcune delicate lavorazioni previste dal progetto esecutivo. Nello specifico, i tecnici procederanno alla demolizione del piano stradale e alla successiva realizzazione dei nuovi giunti.

Date le dimensioni ridotte della carreggiata in quel tratto, risulta impossibile istituire un senso unico alternato. La chiusura totale è dunque l'unica soluzione per garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza degli operai all'interno del cantiere.

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e ai pendolari, è stata predisposta una segnaletica temporanea con i percorsi alternativi. Il traffico veicolare sarà deviato su una viabilità secondaria che attraverserà gli abitati di Reno Finalese, Reno Centese e Alberone.

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