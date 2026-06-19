Discarica di Finale Emilia, accolta richiesta di costituzione di parte civile del Comune

Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti commenta positivamente l’accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile del Comune nel procedimento giudiziario sulla discarica.

'È un primo, significativo passo in avanti: essere stati ammessi tra le parti civili nel nuovo procedimento giudiziario sulla discarica è soddisfacente, ma siamo costretti ad aspettare ancora per sapere se ci sarà o meno il rinvio a giudizio degli imputati. Un’attesa sulla quale pesa il dissequestro della discarica, che sinceramente non ci aspettavamo e le cui motivazioni, rese note recentemente, non appaiono pienamente convincenti: non negano l’inquinamento, ma non fanno chiarezza sullo stato di contaminazione del sito e non suggeriscono eventuali contromisure'.

'Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Finale Emilia, continuerà a collaborare con il Pubblico Ministero, grazie all’attività dei propri tecnici, incaricati con decisione unanime del Consiglio Comunale, che hanno prodotto documentazione utile a sostenere il rinvio a giudizio degli imputati nel procedimento presso il Tribunale di Modena e al confronto con gli altri organismi coinvolti nell’ambito della Conferenza dei Servizi' - chiude Poletti.