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Discarica di Finale Emilia, accolta richiesta di costituzione di parte civile del Comune

Discarica di Finale Emilia, accolta richiesta di costituzione di parte civile del Comune

Il sindaco Poletti: 'Ma siamo costretti ad aspettare ancora per sapere se ci sarà o meno il rinvio a giudizio degli imputati'

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Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti commenta positivamente l’accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile del Comune nel procedimento giudiziario sulla discarica.

'È un primo, significativo passo in avanti: essere stati ammessi tra le parti civili nel nuovo procedimento giudiziario sulla discarica è soddisfacente, ma siamo costretti ad aspettare ancora per sapere se ci sarà o meno il rinvio a giudizio degli imputati. Un’attesa sulla quale pesa il dissequestro della discarica, che sinceramente non ci aspettavamo e le cui motivazioni, rese note recentemente, non appaiono pienamente convincenti: non negano l’inquinamento, ma non fanno chiarezza sullo stato di contaminazione del sito e non suggeriscono eventuali contromisure'. 

'Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Finale Emilia, continuerà a collaborare con il Pubblico Ministero, grazie all’attività dei propri tecnici, incaricati con decisione unanime del Consiglio Comunale, che hanno prodotto documentazione utile a sostenere il rinvio a giudizio degli imputati nel procedimento presso il Tribunale di Modena e al confronto con gli altri organismi coinvolti nell’ambito della Conferenza dei Servizi' - chiude Poletti.

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