Maltempo: a Finale Emilia devastazione al cimitero

'La situazione del cimitero è veramente grave – spiega il sindaco Claudio Poletti – Dovremo prima intervenire nella rimozione dei diversi alberi caduti per poi intervenire sulle cupole, fortemente danneggiate, per la sostituzione delle vetrate e la sistemazione delle coperture di tutta la struttura. Si potrà così procedere alla messa in sicurezza del complesso per consentire il regolare svolgimento dei funerali e delle sepolture. Per la visita alle tombe dei propri congiunti occorrerà invece attendere più a lungo.
Per quanto riguarda gli altri interventi la scelta dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, condivisa dall'amministrazione è stata quella di intervenire per prima cosa su tutto ciò che impediva o rendeva pericolosa la circolazione, poi sulla messa in sicurezza di alberature pericolose, quindi della verifica della situazione nei parchi dei poli scolastici e, nella prossima settimana, si interverrà nei parchi pubblici.
'Già nella serata del 15 luglio – dice Poletti – era attiva una squadra di pronto intervento della ditta Eden, così come previsto dal contratto di affidamento per il verde pubblico. Nella mattinata successiva le squadre all'opera erano già tre, oltre ai cantonieri comunali, come anche nei giorni successivi. Da lunedì 20 luglio le squadre che stanno intervenendo sono addirittura quattro perché il lavoro da svolgere è veramente ingente e richiede tanti uomini e tanto tempo'.
Proprio per il volume di lavoro necessario al ripristino della normalità, il sindaco rivolge un appello alla cittadinanza e, soprattutto, alle associazioni.
'Voglio innanzitutto ringraziare l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni – conclude il sindaco – per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo, con impegno e professionalità, in queste ore. Lavoro svolto anche, nell'immediatezza dell'evento, da Protezione Civile e Vigili del Fuoco che pure ringrazio.