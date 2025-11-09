Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'
'La Polizia Locale metterà a disposizione le immagini utili a ricostruire l’accaduto e continuerà a fornire pieno supporto alle indagini'
Il sindaco ha poi annunciato una serie di azioni che saranno avviate già nei prossimi giorni: 'Lunedì firmerò una nuova ordinanza con l’obiettivo di limitare ulteriormente episodi di questo tipo e rafforzare gli strumenti di sicurezza a disposizione della nostra comunità.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza
Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere
Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica
Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni
Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori