Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

'La Polizia Locale metterà a disposizione le immagini utili a ricostruire l'accaduto e continuerà a fornire pieno supporto alle indagini'

Nella notte a Castelfranco Emilia è scoppiata una lite in strada: tre le persone contuse e diverse quelle identificate. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e i volontari della Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario, che si sono presi cura dei contusi. Presente sul posto anche il sindaco Giovanni Gargano, che ha allertato i soccorsi e seguito da vicino le operazioni.

'Un grazie sincero e profondo ai carabinieri per la tempestività, la competenza e la dedizione con cui hanno gestito un episodio complesso - dichiara il sindaco -. La loro presenza è fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e conferma, ancora una volta, la necessità di un presidio costante del territorio'. Il primo cittadino ha ribadito con forza un punto su cui l’Amministrazione si batte da tempo: 'Serve più presenza, e a gran voce rinnovo la richiesta di potenziare la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia. Gli episodi come quello di stanotte dimostrano chiaramente quanto sia urgente intervenire in questo senso'.


Il sindaco ha poi annunciato una serie di azioni che saranno avviate già nei prossimi giorni: 'Lunedì firmerò una nuova ordinanza con l’obiettivo di limitare ulteriormente episodi di questo tipo e rafforzare gli strumenti di sicurezza a disposizione della nostra comunità.
Informerò il Prefetto dell’accaduto, rinnovando la richiesta di potenziamento delle Forze dell’Ordine sul territorio. Inoltre - ha aggiunto Gargano in conclusione - convocherò i rappresentanti delle diverse comunità etniche della città per costruire insieme un percorso educativo che aiuti a prevenire e disinnescare situazioni simili. Nel frattempo, la Polizia Locale metterà a disposizione le immagini utili a ricostruire l’accaduto e continuerà a fornire pieno supporto alle indagini'.

