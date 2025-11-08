Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata l’assegnazione della direzione lavori ed è previsto il bando di gara per i lavori, la cui durata è di 3 anni

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Presentato questa mattina, alla Stazione Rulli Frulli, il progetto esecutivo di ricostruzione del Municipio di Finale Emilia. Dopo il saluto del sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, sono intervenuti Luca Prandini dell’Agenzia Ricostruzioni della Regione Emilia Romagna, Vittorio Cavani, capo delegazione FAI di Modena e l’ingegner Alessio Colombi dello studio di ingegneria Colombi Roversi & Associati, in rappresentanza del pool di progettisti incaricato, che comprendeva anche lo studio De Vita-Schulze Architetti, che ha seguito la parte architettonica, e lo Studio SST per gli aspetti impiantistici.

L’ingegner Colombi ha illustrato nei dettagli gli aspetti strutturali, dei quali il suo studio si è direttamente occupato, soffermandosi poi anche sulle caratteristiche architettoniche dell’intervento, curate dal professor Maurizio De Vita, che non è potuto intervenire a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nella notte.

'Il nostro - ha detto Colombi - non è un progetto di riparazione, ma abbiamo voluto ridare vita all'edificio per restituire un importante riferimento della comunità con la volontà di renderlo funzionale, pur conservandone il valore storico'.

Così il nuovo Municipio avrà le caratteristiche estetiche dell’originale, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel 1744, con la caratteristica torretta che verrà ricostruita così come era, conservando parte delle murature originarie
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
che sono state salvate e conservate, e che ospiterà le campane e l’orologio, del cui restauro si è occupata la ditta ARASS BRERA di Milano con un finanziamento di ROLEX SA, ottenuto grazie all’interessamento del FAI. FAI cha ha raccolto fondi per circa 445 mila euro per la messa in sicurezza e la progettazione del palazzo civico.

'Le problematiche maggiori nella progettazione strutturale - ha aggiunto Colombi - sono state conseguenza dei tanti interventi che, dalla costruzione originaria, hanno interessato l’edificio. L’acquisto di casa Galei da parte dell’amministrazione, ha permesso di utilizzare spazi, che non essendo vincolati dalla Soprintendenza potranno essere demoliti e ricostruiti, per ospitare gli impianti tecnologici e le funzioni distributive dell’edificio. Ciò consentirà di recuperare anche la corte interna dell’edificio che negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso era stata destinata a queste funzioni'.

L’importo dei lavori previsto è di circa 6,5 milioni di euro che arriveranno a poco meno di 7 milioni considerando gli oneri per la sicurezza. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata l’assegnazione della direzione lavori ed è previsto il bando di gara per i lavori, la cui durata è prevista in circa 3 anni, entro la fine dell’anno.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il cantiere per la realizzazione dell'opera dovrebbe partire intorno alla metà del 2026.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ricostruzione a Finale Emilia, attacco di Forza Italia. Il sindaco: 'Teatrino surreale'

Ricostruzione a Finale Emilia, attacco di Forza Italia. Il sindaco: 'Teatrino surreale'

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Finale Emilia, Fiorenzo Gatto è il nuovo assessore allo Sport

Finale Emilia, Fiorenzo Gatto è il nuovo assessore allo Sport

Finale Emilia, truffano un 89enne e si fanno consegnare 700 euro: individuati due 34enni

Finale Emilia, truffano un 89enne e si fanno consegnare 700 euro: individuati due 34enni

Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse

Massa finalese, ancora un incendio nell'area stoccaggio biomasse

Finale Emilia, venerdì inaugura la Coop: restyling da 300mila euro

Finale Emilia, venerdì inaugura la Coop: restyling da 300mila euro

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita una ragazzo di 21 anni

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita una ragazzo di 21 anni

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Attesa e ritardi finiti: a Mirandola apre la terapia semintensiva

Attesa e ritardi finiti: a Mirandola apre la terapia semintensiva