Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Nelle scorse settimane gli Agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli hanno denunciato tre persone per abbandono di rifiuti. L’attività d’indagine ha preso avvio dopo alcune segnalazioni fatte da alcuni cittadini, che riferivano di ripetuti abbandoni in alcuni punti dei Comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro.

Le pattuglie del presidio territoriale competente, supportati dal Nucleo di Polizia Amministrativa hanno verificato la presenza di numerosi rifiuti indifferenziati, tra cui anche materiale di scarto di lavori di piccola edilizia. Gli Agenti hanno poi continuato l’attività d’indagine attraverso testimonianze di cittadini e controlli in banche dati, grazie ai quali sono riusciti ad identificare i responsabili (2 uomini di nazionalità tunisina e un uomo di nazionalità italiana) che sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria di Modena.

'L’abbandono dei rifiuti è una problematica trasversale sul territorio - commenta il comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli - che vede quotidianamente impegnato tutto il Corpo nell’attività di contrasto a questi comportamenti illeciti, i cui responsabili frequentemente vengono individuati e sanzionati, proprio come in questo caso. Ricordo comunque che la tutela dell’ambiente si basa, oltre che sul controllo del territorio, anche sulla collaborazione con i cittadini'.

