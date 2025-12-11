Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma regione maglia nera per quelli prodotti

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma regione maglia nera per quelli prodotti

L'ultimo rapporto Ispra conferma che l'Emilia - Romagna mantiene la produzione annua a 663 kg pro-capite. La raccolta differenziata sfiora l'80%

2 minuti di lettura
Nell'ultimo anno In Emilia-Romagna è aumentata la raccolta differenziata ma è aumentata anche la produzione di rifiuti nel loro complesso, così come, prendendo a riferimento l'ultimo quinquennio, è aumentata anche la quantità di rifiuti inceneriti nei 7 impianti delle regione.


Dall'ultimo rapporto Ispra tutte le regioni del Nord hanno fatto rilevare un aumento dei rifiuti prodotti i maggiori incrementi percentuali si osservano per il Veneto (+5,5%), la Valle d’Aosta (+4,5%), l’Emilia-Romagna (+3,9%) e il Piemonte (+3,8%), ma se si guarda il valoro pro capite, la produzione più elevata, analogamente ai precedenti anni, si rileva per l’Emilia-Romagna, con 663 chilogrammi per abitante per anno. Un dato sicuramente non virtuoso se visto in una logica di economia circolare ed impatto ambientale.


A bilanciare un dato non virtuoso c'è ne è uno virtuoso. Nel 2024, la più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita dalla regione Emilia-Romagna, con il 78,9%, seguita da Veneto (78,2%), Sardegna (76,6%), Trentino-Alto Adige (75,8%), Lombardia (74,3%) e Friuli Venezia Giulia (72,7%). Ma non solo tra queste regioni, l’Emilia-Romagna è quella che fa registrare la maggiore progressione della percentuale di raccolta, con un incremento pari a 1,7 punti rispetto ai valori del 2023.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme


Tra i dati particolari e non troppo virtuosi in una logica circolare e di riciclo c'è quello relativo alla quantità dei rifiuti inceneriti. In questo caso il rapporto Ispra fornisce una base quinquennale che fa comunque emergere come in Emilia-Romagna sia aumentata la quantità di rifiuti non avviati al riciclo e avviati invece all'inceneritore. Di 34mila tonnellate in termini assoluti e di 3,7 in termini percentuali.


Raccolta differenziata: la provincia di Modena supera l'84% la regione sfiora l'80%, Modena capoluogo al 78,9%

Al netto dei dati con luci ed ombre evidenziati sopra, tra le province più virtuose in Emilia - Romagna per percentuali di raccolta differenziata spiccano Reggio Emilia con l’84,4% (+1,1%), Modena all’84,2% (+5,5%) e Forlì-Cesena con l’83,2% (+1,5%). Tra i Comuni capoluogo, Ferrara raggiunge l’88,3% (+0,4%)


Guardando ai Comuni capoluogo, Ferrara raggiunge l’88,3% (+0,4%) di raccolta differenziata, seguita da Reggio Emilia con l’84,5% (+0,6%), Forlì con l’82,0% (+0,1%), Parma con l’81,1% (+0,2%), Ravenna con il 79,5% (+3,5%), Modena con il 78,9% (+5,5%), Bologna con il 72,8% (-0,1%), Piacenza con il 72,0% (+0,7%) e Rimini con il 66,8% (+1,0%). A Rimini, va segnalato che non è ancora partita la procedura di affidamento del servizio, condizione che ha limitato gli investimenti per migliorare ulteriormente le performance.
Continua a crescere anche la quota dei Comuni che raggiungono o superano l’80% di raccolta differenziata: sono 167, pari al 50,6% del totale, mentre ben 36 Comuni (10,9%) hanno superato la soglia del 90%.


Le frazioni di rifiuto più differenziate

Nel dettaglio, nel 2024 l’organico si conferma la frazione di rifiuto più raccolta in modo differenziato, con una quota del 37,4%, seguita da carta (18,9%), vetro (8,6%), legno (8,4%), plastica (8,0%) e ingombranti (4,4%).




Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Accordo Ausl, la Cisl alla Cgil: 'Chi scappa non può portare via la palla'

Accordo Ausl, la Cisl alla Cgil: 'Chi scappa non può portare via la palla'

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi'

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi'

Aggressione ragazzi in centro, solidarietà PD alle vittime: 'Servono più controlli'

Aggressione ragazzi in centro, solidarietà PD alle vittime: 'Servono più controlli'

Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato

Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato