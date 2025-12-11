Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma regione maglia nera per quelli prodotti

Dall'ultimo rapporto Ispra tutte le regioni del Nord hanno fatto rilevare un aumento dei rifiuti prodotti i maggiori incrementi percentuali si osservano per il Veneto (+5,5%), la Valle d’Aosta (+4,5%), l’Emilia-Romagna (+3,9%) e il Piemonte (+3,8%), ma se si guarda il valoro pro capite, la produzione più elevata, analogamente ai precedenti anni, si rileva per l’Emilia-Romagna, con 663 chilogrammi per abitante per anno. Un dato sicuramente non virtuoso se visto in una logica di economia circolare ed impatto ambientale.
A bilanciare un dato non virtuoso c'è ne è uno virtuoso. Nel 2024, la più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita dalla regione Emilia-Romagna, con il 78,9%, seguita da Veneto (78,2%), Sardegna (76,6%), Trentino-Alto Adige (75,8%), Lombardia (74,3%) e Friuli Venezia Giulia (72,7%). Ma non solo tra queste regioni, l’Emilia-Romagna è quella che fa registrare la maggiore progressione della percentuale di raccolta, con un incremento pari a 1,7 punti rispetto ai valori del 2023.
Tra i dati particolari e non troppo virtuosi in una logica circolare e di riciclo c'è quello relativo alla quantità dei rifiuti inceneriti. In questo caso il rapporto Ispra fornisce una base quinquennale che fa comunque emergere come in Emilia-Romagna sia aumentata la quantità di rifiuti non avviati al riciclo e avviati invece all'inceneritore. Di 34mila tonnellate in termini assoluti e di 3,7 in termini percentuali.
Raccolta differenziata: la provincia di Modena supera l'84% la regione sfiora l'80%, Modena capoluogo al 78,9%Al netto dei dati con luci ed ombre evidenziati sopra, tra le province più virtuose in Emilia - Romagna per percentuali di raccolta differenziata spiccano Reggio Emilia con l’84,4% (+1,1%), Modena all’84,2% (+5,5%) e Forlì-Cesena con l’83,2% (+1,5%). Tra i Comuni capoluogo, Ferrara raggiunge l’88,3% (+0,4%)
Guardando ai Comuni capoluogo, Ferrara raggiunge l’88,3% (+0,4%) di raccolta differenziata, seguita da Reggio Emilia con l’84,5% (+0,6%), Forlì con l’82,0% (+0,1%), Parma con l’81,1% (+0,2%), Ravenna con il 79,5% (+3,5%), Modena con il 78,9% (+5,5%), Bologna con il 72,8% (-0,1%), Piacenza con il 72,0% (+0,7%) e Rimini con il 66,8% (+1,0%). A Rimini, va segnalato che non è ancora partita la procedura di affidamento del servizio, condizione che ha limitato gli investimenti per migliorare ulteriormente le performance.
Le frazioni di rifiuto più differenziateNel dettaglio, nel 2024 l’organico si conferma la frazione di rifiuto più raccolta in modo differenziato, con una quota del 37,4%, seguita da carta (18,9%), vetro (8,6%), legno (8,4%), plastica (8,0%) e ingombranti (4,4%).