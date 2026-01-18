Sanità vendesi: perché è successo, perché nessuno è innocente: a Modena il libro di Serventi

Sanità e salute: Piersergio Serventi presenta a Modena il suo libro “Sanità vendesi. Perché è successo, perché nessuno è innocente”. Venerdì 23 gennaio alle 17.30 presso la Sala Paganelli del Palazzo Europa, Piersergio Serventi, esperto di servizi sanitari, già dirigente sanitario, presenterà la sua ultima pubblicazione dal titolo “Sanità vendesi. Perché è successo, perché nessuno è innocente”. Ma di cosa si occupa questo testo? Che l’universalismo sanitario sia in crisi lo dicono e lo scrivono in tanti, spesso confondendo le cause con i sintomi: carenze di personale sanitario, scoperture delle periferie, liste di attesa e quindi boom del privato a pagamento e delle polizze sanitarie, milioni di esclusi dalle cure, arretramento dei servizi di prevenzione. La pubblicazione di Serventi ha l’ambizione di rispondere alla domanda del perché tutto questo è potuto accadere e dove si collocano le responsabilità, nel presupposto che, senza trovare le cause profonde della crisi, sia impossibile individuare i rimedi adeguati. La risposta di sintesi che il libro propone sta nella convinzione che sia stato un tragico errore l’aver mantenuto in vigore fino ai nostri giorni la legislazione emergenziale post crisi finanziaria dei primi anni ‘90, passata con il nome di “aziendalizzazione” del sistema sanitario.L’Azienda sanitaria, figlia della cultura liberista degli anni 80-90, ma diventata egemone anche a sinistra, è stata lo strumento che, insieme alla defiscalizzazione delle polizze e dei fondi sanitari, ha reso socialmente tollerato il definanziamento del sistema, il razionamento dell’offerta e lo sviamento verso il privato a pagamento di quote importanti di domanda inevasa dal pubblico, lasciando a sé stessa una quota crescente di popolazione, finora poco difesa e poco rappresentata. L’auspicio del libro, in termini di possibilità di ripristinare l’universalismo e il diritto alla tutela della salute collettiva e individuale, è che la sinistra proponga un’organica riforma del sistema sanitario in tutti i suoi aspetti, settori e relazioni, riportando al centro della governance del medesimo le comunità locali, nel contesto di un programma di governo che, in termini di politiche fiscali e di bilancio, renda possibile e sostenibile la riforma stessa. Sono previsti interventi di Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale e Presidente della commissione Salute e di Marcello Morciano, professore associato di Scienza delle finanze - Unimore, esperto di economia sanitaria. L'iniziativa è organizzata dal Laboratorio Moltiplica, associazione modenese che dal 2008 propone occasioni di dibattito e di approfondimento politico su temi quali, tra gli altri, la salute, le politiche economiche,la geopolitica.