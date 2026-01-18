Modena come Castelfranco, immondizia sparsa ovunque: così il sistema non funziona

Scrivo per il problema che sembra essere arrivato come un fulmine a ciel sereno a Modena in merito ai rifiuti. Io vivo da sempre nelle campagne di Castelfranco Emilia e lo hanno visto tutti, che il sistema così come è stato pensato senza coinvolgere i cittadini, ha portato un arretramento di 20 anni ... Canali con tantissimi sacchi immondizia. Posso dire che da che mi ricordo io non ho mai visto nelle campagne un degrado simile e per fortuna che tanta brava gente fa servizio di raccolta volontaria per la pulizia di questo degrado. Il sistema così non funziona, è pure molto ingiusto e poco logico. Anche nei paesi nordici, per aumentare la sensibilità, si premia chi è più attento e più meritevole. Qui ci sono in sacco di cose non sono neppure state pensate, un esempio per tutti e la grande discriminazione che senza batter ciglio si fa alle donne. Sappiamo tutti che il ciclo femminile porta a più produzione di 'indifferenziata' ma non c'è distinzione in questi termini... Un nucleo famigliare paga per persone... Indistintamente. Chi va in discarica per portare i rifiuti particolari, non viene premiato... I sacchetti che vengono forniti per l'organico attuali si rompono a guardarli... Nelle frazioni non si hanno tutti i servizi necessari ma i costi sono gli stessi... Scusate lo sfogo, ma tutti fanno finta di non vedere la realtà... Io dopo tre settimane ho dovuto portare il pattume al sindaco, perché anche dopo segnalazioni il bidone non si apriva e mi ero stancato di portare in macchina i rifiuti in altri bidoni... Buona serata

Luca