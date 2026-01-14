Carpi, maxi ripetitore nel parchetto giochi: ecco l'idea di partecipazione di Righi

Buongiorno Direttore,

sono un semplice cittadino che in data 10.01.2026 ha ricevuto una lettera del sindaco di Carpi, foto sopra, (recapitata a mano, senza data e numero di protocollo), firmata dal suo assessore all’ambiente Pedrazzoli, nella quale mi informa che la Giunta ha affittato una parte del parchetto giochi dei bambini del quartiere di Piazzale don Venturelli alla società di telefonia mobile Iliad, per l’installazione di una antenna telefonica.

Mi chiedo perché solo io ed i cittadini nel raggio di 200 metri dall’antenna, come scritto nella lettera del Comune, l’hanno ricevuta e non l’intero quartiere. Siamo stati informati della decisione del sindaco soltanto a cose fatte e solo a seguito delle proteste dei cittadini sugli organi di informazione, riteniamo che ormai il decisionismo di Trump sia già stato adottato anche a Carpi, in sostituzione della tanto declamata trasparenza e partecipazione della cittadinanza.

Infatti il sindaco non solo non ha informato e consultato in via preventiva i cittadini su un’opera così impattante, ma addirittura scrive che questo è un comportamento normale (“prassi consolidata”): informare la cittadinanza solo a cose fatte, in periodo natalizio. Grazie signor sindaco...

Grazie per la “coerenza” dimostrata rispetto alle promesse elettorali, in cui avevo creduto, di maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni dall’amministrazione comunale e che lei ha regolarmente tradito senza nemmeno esporsi ad un confronto diretto in assemblea pubblica.

Lettera firmata