Modena, Sottil prova a ripartire contro il fanalino di coda Pescara

Dopo la pirotecnica conferenza stampa di Sottil
, che con lavagna e bacchetta ha snocciolato le statistiche della squadra, il Modena torna in campo domenica pomeriggio allo stadio Adriatico contro il fanalino di coda Pescara, per la prima gara del girone di ritorno. Al Pescara, in lotta per una difficile salvezza, servono punti per tentare la risalita, a cui nemmeno il nuovo allenatore Gorgone ha per il momento contribuito; subentrato a novembre al posto dell’esonerato Vivarini, siede sulla panchina del Pescara da 7 partite, nelle quali ha totalizzato 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. Anche al Modena servono punti importanti; i gialli stanno attraversando un brutto momento in termini di risultati, con 8 punti in 10 partite, e con 5 sconfitte, di cui tre consecutive, nelle ultime 6 gare; hanno imbroccato una china discendente, che deve assolutamente essere invertita, per evitare di scivolare nelle zone pericolose della classifica; al Modena serve una veloce sterzata in termini di punti e risultati.La partita con il Pescara può essere l’occasione giusta per il Modena per invertire la rotta, tra l’altro su un terreno abbastanza amico ai gialli; i canarini hanno giocato a Pescara 16 volte, e nei precedenti ci sono 9 vittorie del Pescara, 2 pareggi e 5 vittorie dei gialli.
L’ultimo precedente a Pescara risale al 19.10.21, campionato di serie C, era il Modena di Tesser che vinse per 2 a 1; il Pescara non batte il Modena all’Adriatico dal 23.12.15, serie B, finì 1 a 0 per i locali.Il Pescara ha giocato in casa 10 partite, conquistando 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, condite da 14 reti segnate e 15 subite; al Modena servono punti per scacciare tutti i fantasmi, le paure, e le nuvole che si addensano sul futuro; tre punti a Pescara sarebbero un raggio di sole per classifica, squadra, morale e ambiente.Per le scelte iniziali, non sono tra i convocati Sersanti e Caso, al centro di voci di mercato, mentre figura in elenco Mendes, dato che la trattativa con lo Spezia pare naufragata; rientra Defrel e si vede anche il portiere neoacquisto Laidani. Sottil va verso la conferma del solito 3-5-2, pur con tanti dubbi e ballottaggi circa gli interpreti; davanti a Chichizola, solito trio Tonoli, Adorni e Nieling anche se Dellavalle potrebbe trovare una maglia da centrale per consentire ad Adorni, apparso non al meglio, di rifiatare; a centrocampo, da destra, ballottaggio Beyuku e Zanimacchia, con Santoro e Gerli sicuri; come mezzala sinistra, con l’assenza di Sersanti, solito ballottaggio tra Pyythia e Massolin, mentre a sinistra sicuro Zampano.
In attacco, dipenderà dalle scelte del mister: se Massolin ancora mezzala, allora davanti ballottaggio tra Gliozzi, Di Mariano e Mendes, anche se non si esclude De Luca subito titolare; diversamente, con Pyythia a centrocampo, probabile spazio a Massolin sottopunta. Sottil deciderà come sempre negli istanti che precedono il calcio d’inizio.Arbitra la partita Manganiello della sezione di Pinerolo, con il quale il Modena ha 5 precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitta; il Pescara ha invece 3 incroci, con 1 vittoria e 1 sconfitta.Calcio di inizio allo stadio Adriatico di Pescara domenica pomeriggio alle 15.00 davanti allo solita nutrita schiera di tifosi gialloblù che non faranno mancare il solito apporto.Corrado RoscelliFoto Modena Fc