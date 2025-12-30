Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Con 2.000 euro al mese anche a Modena si fa fatica

Stipendio fisso, casa di proprietà, una figlia: tra spesa, scuola, sanità e auto il bilancio mensile di un operaio specializzato è sempre più stretto

Alla redazione,
scrivo come operaio specializzato impiegato in un’azienda meccanica del nostro territorio. Ho uno stipendio netto di circa 2.000 euro al mese, una casa di proprietà, sono separato e ho una figlia. Sulla carta potrei sembrare una persona “messa bene”, ma la realtà quotidiana racconta altro. Anche senza affitto o mutuo, il mio stipendio viene assorbito quasi interamente dalle spese normali di una vita semplice. Le prime voci sono le bollette: luce, gas, acqua, rifiuti e internet arrivano facilmente a 250–300 euro al mese, con picchi più alti nei mesi invernali.
Il costo del cibo è diventato una delle spese più pesanti. Fare la spesa per me e mia figlia, senza prodotti particolari e senza sprechi, significa spendere tra i 350 e i 450 euro al mese. Mangiare fuori non è un’abitudine: al massimo una pizza ogni tanto, che ormai è diventata una piccola eccezione.
La voce che pesa di più è quella legata a mia figlia. Tra scuola, mensa, libri, materiale scolastico, attività sportive o un semplice hobby, e abbigliamento, se ne vanno facilmente 250–400 euro al mese. Sono spese normali, necessarie, che ogni genitore sostiene senza discutere, ma che incidono molto sul bilancio.
Poi c’è la sanità.
Le liste d’attesa sono lunghe e spesso si è costretti a rivolgersi al privato. Tra visite, controlli e farmaci, la spesa media mensile può variare dai 50 ai 150 euro, con la consapevolezza che basta un imprevisto per farla aumentare di colpo.
Essendo separato, vanno considerate anche le spese legate al mantenimento e alle spese straordinarie per mia figlia, che rendono il bilancio mensile ancora più rigido e difficile da pianificare. A tutto questo si aggiungono i costi per andare al lavoro: carburante, assicurazione, manutenzione dell’auto. Anche cercando di risparmiare, difficilmente si scende sotto i 200–300 euro al mese. Alla fine dei conti, pur con una casa di proprietà e uno stipendio da 2.000 euro, il margine che resta è minimo. Non parliamo di lussi, viaggi o spese inutili, ma di una vita normale, fatta di lavoro, famiglia e responsabilità.
Scrivo questa lettera perché spesso si sente dire che chi ha uno stipendio come il mio “non dovrebbe lamentarsi”. La realtà è che oggi anche chi lavora, ha competenze e non paga l’affitto fa fatica. È una situazione diffusa, che sul nostro territorio riguarda molte persone e che merita di essere raccontata per quello che è: vita reale, non numeri su un foglio.
 

 

Cordiali saluti
Un operaio
