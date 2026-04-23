Nonantola, taglio del nastro per il nuovo Eurospar: 38 posti di lavoro

Despar Nord ha inaugurato il nuovo supermercato Eurospar in via Fondo Consolata 3 a Nonantola. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco di Nonantola Tiziana Baccolini.

A fare gli onori di casa ci hanno pensato il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar di Despar Nord Alessandro Arduini.

Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di Don Alberto Zironi, della vicina parrocchia San Michele Arcangelo.

'L’inaugurazione di oggi è un segnale positivo per Nonantola: aggiunge l’offerta alimentare a un'area commerciale importante, ma si distingue soprattutto per le opportunità occupazionali che porta con sé, in particolare per i tanti giovani neoassunti. – ha detto il sindaco Tiziana Baccolin - È un investimento che scommette sulla qualità e sulla prossimità: un supermercato moderno, attento alla sostenibilità e capace di valorizzare le eccellenze locali attraverso un marchio e un’esposizione dedicata. Tutto questo rappresenta un valore aggiunto prezioso per l'economia locale. Il mio augurio va a tutta la squadra di lavoro dell'Eurospar, nella certezza che questo nuovo punto vendita saprà integrarsi positivamente nella nostra comunità e rappresentare un servizio di riferimento per tutte le famiglie'.

Il supermercato nonantolano Eurospar, che si inserisce nel parco commerciale condiviso con Tigotà, Action, Brico OK, Isola dei Tesori e McDonald’s conta una superficie di vendita di 1.500 metri

quadrati, è dotato di 9 casse di cui 4 self, banchi serviti (pane fresco, carne, pesce e gastronomia), edicola e 165 posti auto riservati ai clienti: sono queste le principali caratteristiche del supermercato che da oggi dà occupazione a 38 persone (10 sotto i 29 anni e 17 sotto i 45 anni), provenienti da Nonantola, Modena, Soliera, Castelfranco Emilia, Bomporto e altri comuni limitrofi. Inoltre, a breve, verranno aperte altre opportunità di lavoro per nuovi colleghi e colleghe. Lo store manager che guiderà l’affiatata squadra nonantolese (composta da 28 donne e 10 uomini) è Marco Rossi.

'C'è grande soddisfazione nel proseguire il nostro piano di crescita regionale. In particolare, nell'ultimo periodo, ci siamo concentrati sulla provincia di Modena dove abbiamo deciso di investire in maniera particolarmente rilevante. Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Carpi e oggi Nonantola. Un punto vendita inserito in un retail park che ha l'obiettivo di garantire a tutti i residenti della zona qualità e servizio al miglior prezzo. La formula del retail park ha già dimostrato nella vicina Carpi di essere una vincente perché l'aggregazione di più operatori porta attrazione.

La posizione, la visibilità, la viabilità e l'esperienza da noi acquisita in Emilia-Romagna nel corso di questi anni daranno sicuramente un'attraente opportunità di acquisto ai residenti di Nonantola, ma anche a chi è di passaggio' ha detto Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna.