Festa dell'Europa: 9 maggio

Il 9 maggio ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schumann presentò il piano di cooperazione economico, la cosiddetta 'Dichiarazione Shuman'.

La Dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo, che deve portare alla realizzazione dell'Europa federale, strumento di pace e di integrazione fra le nazioni. Le principali debolezze dell'Unione Europea includono la mancanza di una politica di difesa comune, una forte frammentazione digitale, la lentezza decisionale e la dipendenza energetica/geopolitica. A queste si aggiungono le divergenze economiche tra Stati membri, un sistema regolatorio rigido che frena l'innovazione e una crescente fragilità sociale con oltre 90 milioni di persone a rischio povertà.





Il sistema europeo è caratterizzato da una eccessiva burocrazia e alta tassazione, che soffocano la concorrenza e l'innovazione. Per rendere l'Unione Europea più funzionale, le innovazioni chiave si concentrano sul superamento dei veti nazionali, l'integrazione del mercato e l'autonomia strategica. Per raggiungere una maggiore efficienza dell'UE è necessario rafforzare i poteri del Parlamento Europeo e prevedere riforme istituzionali per una gestione più rapida e coesa capace di rispondere alle crisi.

L'Europa deve riflettere sulla necessità di una propria autonomia strategica.

Nessun Paese europeo può pensare di fare da solo, è indispensabile che tutti gli stati UE assumano la consapevolezza che l'unione e la cooperazione sono fondamentali per affrontare le sfide globali.





Nel panorama globale attuale, dove le dinamiche geopolitiche e le tensioni internazionali ridisegnato continuamente gli equibri, l'Europa non può più contare su un appoggio scontato degli Stati Uniti per non compromettere la capacità di autogestione e sviluppo a lungo termine. Le 12 stelle dorate sulla bandiera europea disposte in cerchio su sfondo blu, simboleggiano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Il numero 12 non rappresenta gli Stati membri, ma è scelto come simbolo di perfezione, completezza e unità, spesso associato a riferimenti culturali e religiosi come i mesi dell'anno, le ore del giorno o la corona della Vergine Maria.

Il cerchio rappresenta unione e comunità senza fine.