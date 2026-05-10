Bretella Campogalliano–Sassuolo, Europa Verde attacca: 'Un’opera del passato spacciata per progresso'

Per Aime, la Bretella rappresenta “un modello vecchio, superato, costruito attorno a enormi interessi economici privati”. In un contesto europeo che punta con decisione alla riduzione del traffico su gomma e allo spostamento delle merci verso ferro e intermodalità, progettare nuove autostrade nel 2026 significa, secondo Europa Verde, “restare aggrappati a un sistema che il resto d’Europa sta cercando di abbandonare”.
La referente ecologista richiama l’esistenza di un’infrastruttura strategica già operativa sul territorio: lo scalo merci Dinazzano–Marzaglia, nato proprio per trasferire quote significative di traffico dalla strada alla ferrovia. “Invece di investire davvero su quella piattaforma – sostiene – si continua a spingere un’opera che porterà altro traffico pesante, altro consumo di suolo, altra pressione ambientale e ulteriori rischi per le falde acquifere”.
Aime contesta anche la retorica dello “sviluppo” utilizzata per promuovere la Bretella: “Questo non è sviluppo. È profitto mascherato da interesse pubblico.
Secondo Europa Verde, non si tratta di una scelta tecnica inevitabile ma di una decisione politica ed economica “che favorisce chi guadagna dal traffico su gomma e dalle grandi opere”. Da qui l’appello alla trasparenza: “Chi ha interessi enormi dietro questa operazione ha nomi e cognomi. Prima o poi sarà necessario dirlo chiaramente ai cittadini”.
Per Europa Verde, il vero futuro del territorio passa da tutt’altra parte: “Il ferro, la logistica sostenibile, la valorizzazione dello scalo Dinazzano–Marzaglia e la riduzione del traffico pesante. Il resto è soltanto business travestito da progresso”.