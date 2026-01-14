Caro Mezzetti, se sa che ci sono 8mila locali affitti in nero, cosa ha fatto per risolvere?

Buongiorno direttore,
Le ho scritto mille volte, in tempi non sospetti, per chiedere le dimissioni del Sindaco Mezzetti in quanto non all'altezza del ruolo ricoperto per mille motivi. Però ora se il sindaco Mezzetti, per togliersi dall'impaccio del caos rifiuti, ufficializza di essere a conoscenza che ci sono circa 8.000 locali affittati in nero, mi pare che li dimissioni siano un atto dovuto.
Cos'ha fatto il sindaco in questi 18 mesi contro gli affitti in nero?
L'autogol mi pare clamoroso in assenza di atti reali ed ufficiali da parte del Sindaco per combattere la piaga.
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto
P.S. Siamo in presenza di un Pubblico Ufficiale che pare si sia poco interessato a combattere un reato: vediamo se l'opposizione si sveglia. Altro che Jazzopen!
