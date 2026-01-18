Il Modena rialza la testa: 2-0 al Pescara

Il Modena vince a Pescara con merito (2 a 0 con le reti di Zampano e De Luca) e riesce a fermare una emorragia di punti e di risultati che cominciava a diventare preoccupante. I gialli non vincevano fuori casa da oltre un mese, dal 13 dicembre, 2 a 0 a La Spezia, che era ad oggi anche ultima vittoria dei gialli prima delle tre sconfitte consecutive; al Modena servivano tre punti e tre punti sono arrivati: i gialli rispondono presente e portano a casa una vittoria che consente loro di riprendere il cammino e di issarsi al sesto posto in classifica in zona playoff.Nella formazione iniziale del Modena, nel solito 3-5-2 di Sottil ci sono un paio di sorprese, prima fra tutte il debutto da titolare di Nador, a sorpresa preferito a Dellavalle al centro della difesa al posto di Adorni. Per il resto, davanti a Chichizola, trio di centrali composto da Tonoli, Nador e Nieling; a centrocampo da destra Zanimacchia, Massolin, ancora in mediana sul centro destra, Gerli, Santoro e Zampano, mentre in attacco c’è il debutto dall’inizio di De Luca affiancato da Mendes.Subito si gioca su ritmi non eccelsi ma il primo squillo è di Dagasso al 6’, para Chichizola.La replica del Modena arriva al 10’ con un filtrante per Mendes che a tu per tu con Deplanches, pur defilato sulla sinistra, fallisce una clamorosa occasione, facendosi respingere il tiro. Al 25’ imbucata di Santoro per De Luca che rimette il pallone al centro, ma né Mendes né Tonoli arrivano al tap-in. Al 28’ Modena in vantaggio con il gol dell’ex Zampano, che raccoglie un invito di Massolin, supera con un tocco Deplanches in uscita e realizza a porta vuota. La partita rallenta e il Modena gestisce il vantaggio. Al 44’ raddoppio dei gialli: corner di Zanimacchia da sinistra, palla lunga sul secondo palo, Nieling di testa, Deplanches respinge ma De Luca è il più lesto nel tap-in, spinge la palla in rete e poi corre ad abbracciare Sottil.Nella ripresa, si comincia al piccolo trotto; il Modena prova a rimanere dietro per controllare la partita e sfruttare le ripartenze, ma il Pescara è poca cosa e non punge, e la seconda frazione scivola via senza particolari patemi. Al 61’ Sottil nuove la panchina: dentro Beyuku e Gliozzi per Zanimacchia e De Luca. Al 68’ Magnino per Massolin. Al 70’ Santoro invoca il rigore per un presunto fallo di mano, ma l’azione appare regolare.Al 72’ bella giocata di Mendes che in area si libera bene e calcia di sinistro, Deplanches in angolo. Al 80’ dentro Defrel per Mendes che esce zoppicando per un colpo ricevuto, e Cotali per Zampano. Pescara mai pericoloso nel secondo tempo, tanto che gli abruzzesi non calciano mai in porta; il Modena controlla agevolmente, senza soffrire, partita e risultato, che non appare mai in discussione, senza disdegnare qualche sortita in avanti, ma senza esito; la gara si avvia alla fine, l’arbitro concede 5’ di recupero e i gialli la chiudono portando a casa tre punti importanti per morale, ambiente e classifica.I gialli iniziano con il piede giusto il girone di ritorno e restano in zona playoff dopo le sofferenze delle ultime settimane; se il Modena è davvero in ripresa lo dirà il campo; i gialli sono infatti attesi di nuovo in campo al Braglia sabato prossimo alle 17.15 nel big match di giornata contro il Palermo.Pescara-Modena 0-2Reti: 27° Zampano, 44° De LucaPescara (3-5-2) Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Faraoni (79° Cangiano), Dagasso, Brandes (56° Tonin), Caligara, Letizia (71° Oliveri); Olzer, Di Nardo (71° Sgarbi).A disposizione: Saio, Corbo, Corazza, Berardi, Graziani, Meazzi, Merola, Okwonkwo. All. Gorgone.Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zanimacchia (62° Beyuku), Santoro, Gerli, Massolin (68° Magnino), Zampano (80° Cotali); De Luca (62° Gliozzi), Pedro Mendes (80° Defrel). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Dellavalle, Adorni, Cauz, Pyyhtia, Di Mariano. All. Sottil.Arbitro: Manganiello di Pinerolo.Ammoniti: Cotali, Magnino.