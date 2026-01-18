Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

Lettera aperta e sollecito all'Amministrazione da parte di Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia e Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa Popolare: 'Rilanciamo le richiesta dei cittadini che non hanno avuto risposta'

2 minuti di lettura
'Nonostante le richieste dei residenti, l’intero 2025 è trascorso senza che sia stato fatto alcun intervento di manutenzione degli alberi in via Vedriani, potando i rami più pericolosi, rimuovendo i ceppi degli alberi già abbattuti e mettendo a dimora nuovi alberi in sostituzione.
Nel giugno scorso, durante un temporale, qui era caduto un enorme ramo di frassino, distruggendo un’automobile, solo per un caso fortuito senza conseguenze per il conducente. Otto mesi prima una petizione, firmata da 200 persone, chiedeva al Comune che tutti gli alberi abbattuti – 26 nel corso degli anni – venissero ripiantumati assicurando la sicurezza del verde non con gli abbattimenti, ma con interventi di manutenzione.
Nei giorni seguenti il consigliere Piergiulio Giacobazzi aveva presentato un’interrogazione chiedendo se e quando il Comune avrebbe provveduto ad una potatura di messa in sicurezza e alla ripiantumazione degli alberi abbattuti; nella risposta l’assessore Giulio Guerzoni non ha citato interventi di potatura, mentre ha accennato che la ripiantumazione potrebbe essere fatta in altre vie; infine ha parlato di un progetto di risistemazione globale della via, rinviandolo però a future disponibilità economiche.
I cittadini ad oggi non hanno avuto ancora risposte dall'amministrazione comunale, nonostante avessero chiesto che almeno la potatura avvenisse entro l’anno appena concluso.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Anche nei giorni scorsi hanno provato a ricontattare l’Amministrazione comunale ricevendo risposte generiche e vaghe.
Come rappresentanti istituzionali, avendo conosciuto in questi mesi i residenti ed i loro problemi, facciamo nostre le richieste del comitato dei cittadini di via Vedriani ed invitiamo l’Amministrazione ad intervenire con urgenza quanto meno per una potatura di alleggerimento che rimuova il rischio di caduta di altri rami con conseguenze che potrebbero essere estremamente gravi.
La realizzazione di infrastrutture verdi nella città rappresenta oggi un fondamentale tassello nella pianificazione e nella rigenerazione urbana. Gli alberi oltre a rendere le città più belle, mitigano la temperatura, producono ossigeno e immagazzinano CO2. Ma il verde urbano necessita di una costante manutenzione.
Invece in via Vedriani, ancora, non si muove foglia.
Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto
Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa Popolare
Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia
Nella foto, il recente caso di un albero caduto su un auto in via Vedriani a Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Orsa Trasporti: 'Serve una svolta nella gestione del personale Seta'

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito

Scandalo Fondazione di Modena, corsa contro il tempo: entro il 31 marzo tutto dovrà essere chiarito

La voce delle donne iraniane al presidio FI: 'Aiutateci a costruire un futuro di libertà'

La voce delle donne iraniane al presidio FI: 'Aiutateci a costruire un futuro di libertà'

'Morirai' al citofono: le minacce a Catia Silva mentre la Commissione indaga su David Rossi

'Morirai' al citofono: le minacce a Catia Silva mentre la Commissione indaga su David Rossi