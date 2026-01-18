'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

'Nonostante le richieste dei residenti, l’intero 2025 è trascorso senza che sia stato fatto alcun intervento di manutenzione degli alberi in via Vedriani, potando i rami più pericolosi, rimuovendo i ceppi degli alberi già abbattuti e mettendo a dimora nuovi alberi in sostituzione.Nel giugno scorso, durante un temporale, qui era caduto un enorme ramo di frassino, distruggendo un’automobile, solo per un caso fortuito senza conseguenze per il conducente. Otto mesi prima una petizione, firmata da 200 persone, chiedeva al Comune che tutti gli alberi abbattuti – 26 nel corso degli anni – venissero ripiantumati assicurando la sicurezza del verde non con gli abbattimenti, ma con interventi di manutenzione.Nei giorni seguenti il consigliere Piergiulio Giacobazzi aveva presentato un’interrogazione chiedendo se e quando il Comune avrebbe provveduto ad una potatura di messa in sicurezza e alla ripiantumazione degli alberi abbattuti; nella risposta l’assessore Giulio Guerzoni non ha citato interventi di potatura, mentre ha accennato che la ripiantumazione potrebbe essere fatta in altre vie; infine ha parlato di un progetto di risistemazione globale della via, rinviandolo però a future disponibilità economiche.I cittadini ad oggi non hanno avuto ancora risposte dall'amministrazione comunale, nonostante avessero chiesto che almeno la potatura avvenisse entro l’anno appena concluso.Anche nei giorni scorsi hanno provato a ricontattare l’Amministrazione comunale ricevendo risposte generiche e vaghe.Come rappresentanti istituzionali, avendo conosciuto in questi mesi i residenti ed i loro problemi, facciamo nostre le richieste del comitato dei cittadini di via Vedriani ed invitiamo l’Amministrazione ad intervenire con urgenza quanto meno per una potatura di alleggerimento che rimuova il rischio di caduta di altri rami con conseguenze che potrebbero essere estremamente gravi.La realizzazione di infrastrutture verdi nella città rappresenta oggi un fondamentale tassello nella pianificazione e nella rigenerazione urbana. Gli alberi oltre a rendere le città più belle, mitigano la temperatura, producono ossigeno e immagazzinano CO2. Ma il verde urbano necessita di una costante manutenzione.Invece in via Vedriani, ancora, non si muove foglia.Nella foto, il recente caso di un albero caduto su un auto in via Vedriani a Modena