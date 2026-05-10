Visita di Kate Middleton a Reggio Emilia: Alternativa Popolare rilancia la proposta di una via per Mary of Modena

Nel pieno dell’attenzione internazionale che il Reggio Emilia Approach attirerà il 13 e 14 maggio, quando la principessa del Galles Kate Middleton sarà in città per approfondire il celebre modello pedagogico, da Modena arriva un appello simbolico e politico.

Alternativa Popolare – PPE, attraverso il suo referente Alberto Bosi, invita infatti l’amministrazione comunale a cogliere l’occasione per annunciare l’intitolazione di una strada o di uno spazio pubblico a Mary of Modena, la modenese che fu regina d’Inghilterra dal 1685 al 1688.



La proposta non è nuova: circa tre anni fa, ricorda Bosi, la commissione toponomastica del Comune di Modena aveva già accolto all’unanimità la richiesta di dedicare un luogo cittadino alla figura storica di Maria Beatrice d’Este. Da allora, però, l’iter non ha avuto seguito.'La presenza della principessa Kate a pochi chilometri da Modena rappresenterebbe il momento perfetto per dare finalmente attuazione a quella decisione', osserva Bosi, sottolineando come l’iniziativa avrebbe un forte valore culturale e identitario per la città.

Pur riconoscendo che 'difficilmente l’amministrazione comunale asseconderà la nostra richiesta, visto che non l’ha fatto fino ad ora', Alternativa Popolare ribadisce il proprio auspicio: 'La speranza è l’ultima a morire'.