Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spaccio, arrestato 26enne carpigiano: aveva 13 chili di hashish

Spaccio, arrestato 26enne carpigiano: aveva 13 chili di hashish

Insieme a 1,8 chili circa di marijuana e due sacchetti contenenti 15 grammi di cocaina e 0,5 grammi di metanfetamina

1 minuto di lettura

Nella serata del 9 dicembre a Carpi, i carabinieri di Modena hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origine carpigiana, per spaccio di un grosso quantitativo di diverse sostanze stupefacenti.

Visti i suoi numerosi precedenti di polizia specifici, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno sequestrato 13 chili circa di hashish suddivisa in decine di panetti, 1,8 chili circa di marijuana contenuto in due buste in cellophane trasparente, due sacchetti contenenti 15 grammi di cocaina e 0,5 grammi di metanfetamina, nonché strumenti elettronici solitamente utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della custodia in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

'Ospedali di Mirandola e Carpi, il caso dell'impianto di sterilizzazione è l'emblema di un modello che non va'

Con i fondi PNRR una nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Carpi

Con i fondi PNRR una nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Carpi

Il Carpi cade a Forlì

Il Carpi cade a Forlì

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Articoli Recenti Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Finale Emilia: tentato furto al Lidl, arrestato 64enne pluripregiudicato

Finale Emilia: tentato furto al Lidl, arrestato 64enne pluripregiudicato

'Quel palazzo non può essere abitato': il Comune di Fiorano ricorre al Consiglio di Stato sulla sentenza Tar

'Quel palazzo non può essere abitato': il Comune di Fiorano ricorre al Consiglio di Stato sulla sentenza Tar

Fuori sacco, festa al teatro Astoria di Fiorano per i giornalisti del distretto ceramico

Fuori sacco, festa al teatro Astoria di Fiorano per i giornalisti del distretto ceramico