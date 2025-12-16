Spaccio, arrestato 26enne carpigiano: aveva 13 chili di hashish

Nella serata del 9 dicembre a Carpi, i carabinieri di Modena hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origine carpigiana, per spaccio di un grosso quantitativo di diverse sostanze stupefacenti.

Visti i suoi numerosi precedenti di polizia specifici, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno sequestrato 13 chili circa di hashish suddivisa in decine di panetti, 1,8 chili circa di marijuana contenuto in due buste in cellophane trasparente, due sacchetti contenenti 15 grammi di cocaina e 0,5 grammi di metanfetamina, nonché strumenti elettronici solitamente utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della custodia in carcere.