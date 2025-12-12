Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Dopo alcune segnalazioni ci rechiamo nuovamente sul posto e la situazione desolante è subito sotto gli occhi

2 minuti di lettura
La via della Manifattura Tabacchi, cuore del grande intervento di rigenerazione urbana che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di rinascita per la città, porta di accesso al centro storico per i tanti che provengono dalla stazione ferroviaria, oggi continua a raccontare una realtà di degrado legata allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Che avviene in ogni ora sotto gli occhi di centinaia di persone che percorrono quel viale dove anche i muri storici e ristrutturati dell'ex complesso industriale che comprende anche la ciminiera tutelata, sono ormai irriconoscibili, sfregiati dai graffiti di ogni tipo.
 

Anche il consumo di droga non conosce limiti. Avviene sulle panchine davanti alle persone che passano. È bastato recarci in zona dopo l'ennesima segnalazione, per rendercene conto in pochi minuti. Un gruppo di persone con la valigia provenienti dalla stazione esterrefatta nel passaggio davanti a due giovani che hanno trasformato una panchina e l'area circostante in una sorta di camera da letto stanza del buco dove sono evidenti anche tracce di sangue. Fantasmi che agiscono come se intorno a loro non ci fosse nulla. Barcollano. Hanno mani e dita devastate. A tratti raccolgono polvere sulla pietra della panchina e se la portano al naso.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sul selciato anche un paio di scarpe.
 

Siamo a pochi metri dall'ingresso del complesso del San Filippo Neri, ostello per studenti ma dove trovano alloggio anche minori stranieri non accompagnati. E dove tutto intorno vige il mercato della droga che viene consumata in ogni angolo, di sera come di giorno.
 

Sulle panchine della zona, ormai diventate punto di ritrovo fisso per consumatori di eroina, crack e altre droghe, il via vai è costante. Una scena che colpisce i passanti, lascia sgomenti i turisti che dalla stazione percorrono quell’asse per raggiungere il centro storico e genera un forte senso di insicurezza tra residenti e lavoratori. Un pessimo biglietto da visita per la città
 

Ma il degrado non si limita allo spaccio. I muri ristruttari degli edifici della ex Manifattura, compresa la grande ciminiera storica restaurata e conservata come memoria industriale della città, sono nuovamente ricoperti da graffiti e imbrattamenti di ogni tipo. Gli accessi alle aree sotterranee, teoricamente utilizzabile anche come soccorso e uscite di sicurezza, sono stati blindati dopo che erano diventati rifugio abituale per persone senza fissa dimora e tossicodipendenti, trasformandosi in vere e proprie zone d’ombra difficili da controllare. Ma segnale di un'altra resa di fronte all'illegalità e al degrado.
Tipico ormai in una città che di fronte a dare occupate dalla delinquenza preferisce chiudere anziché garantirne la sicurezza e l'accessibilità.
 

A peggiorare ulteriormente la situazione contribuisce lo stato di abbandono dell’area adiacente al grande edificio ancora da ristrutturare, quello destinato a ospitare la futura cittadella giudiziaria. Il cantiere è ancora fermo e l’intero perimetro pur recintato, continua ad essere un rifugio di fortuna per senza tetto e consumatori di droga.
Una situazione desolante in pieno centro e in una delle zone rosse teoricamente e paradossalmente più controllate della città.
 

Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Alluvione Nonantola: cinque anni dopo il disastro, opere strutturali ancora sulla carta

Alluvione Nonantola: cinque anni dopo il disastro, opere strutturali ancora sulla carta

Cartelli di sangue: Gratteri e Nicaso a Carpi e Modena

Cartelli di sangue: Gratteri e Nicaso a Carpi e Modena

Caregiver: via libera ai 3 milioni di fondo regionale, 462.000 a Modena

Caregiver: via libera ai 3 milioni di fondo regionale, 462.000 a Modena

La Tariffa rifiuti non aumenta ma le bollette sì: ecco perché i cittadini pagheranno comunque di più

La Tariffa rifiuti non aumenta ma le bollette sì: ecco perché i cittadini pagheranno comunque di più