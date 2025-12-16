Accademia Militare e Unimore: approvati nuovi percorsi nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche
Dal prossimo anno accademico (2026-2027) due nuovi indirizzi curricolari – gestionale e filosofico – per gli Allievi Ufficiali
Ciò che ha scatenato polemica a Bologna, tale al punto da motivare la visita del Ministro dell'Università Anna Maria Bernini a Modena (ovvero la richiesta di istituire corsi di laurea con indirizzo filosofico per allievi ufficiali dell'accademia militare di Modena), sembra non conoscere ostacoli a Modena. Il Consiglio Unimore ha approvato la modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea per l’anno accademico 2026-2027, a beneficio dei frequentatori dell’Istituto militare. In particolare, a partire dal prossimo anno accademico, nell’ambito del medesimo Corso di Laurea saranno introdotti due nuovi percorsi curricolari destinati agli Allievi Ufficiali delle Varie Armi: uno a indirizzo filosofico e uno a indirizzo gestionale, a favore degli Allievi Ufficiali dell’Arma Trasporti e Materiali.La decisione è stata formalizzata nel corso di un incontro che ha visto ospite dell'Accademia Militare il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Strategiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, alla presenza della Rettore Unimore Rita Cucchiara e del Generale di Divisione Stefano Messina, Comandante dell’Accademia Militare.La professoressa Cucchiara, a margine dell’evento, ha evidenziato come 'La collaborazione tra Unimore e Accademia Militare rappresenta un fatto strutturale, costruito in oltre venticinque anni di lavoro comune, con una presenza stabile che coinvolge circa 700 allieve e allievi dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri nei nostri percorsi, a partire da Scienze Strategiche e, più in generale, in ambiti che comprendono anche medicina, ingegneria e giurisprudenza.
Da diversi mesi, fin dall’estate, ci è stato chiesto di elaborare una proposta curricolare dentro Scienze Strategiche capace di affrontare temi filosofici ed etici che oggi assumono un peso decisivo. Il nuovo indirizzo filosofico, insieme a quello gestionale, rafforza la qualità della formazione degli Allievi Ufficiali e apre un terreno di lavoro utile all’intera comunità accademica: questioni come l’etica delle tecnologie, il dual use, il rapporto tra conoscenza naturale e digitale chiedono strumenti culturali all’altezza e possono diventare un motore di iniziative didattiche e interdisciplinari rivolte anche agli studenti civili'.I nuovi percorsi curricolari rafforzano ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione didattica e scientifico-culturale, in atto da diversi decenni, tra l’Accademia Militare e l’Università di Modena e Reggio Emilia.La continua e proficua cooperazione tra le due Istituzioni ha consentito di adattare costantemente l’organizzazione e la programmazione del Corso di Laurea in Scienze Strategiche, afferente alla classe delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza (L/DS), alle esigenze formative dell’Esercito Italiano. Foto: Unimore
