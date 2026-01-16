Formigine: la popolazione cresce e le nascite tornano a superare i decessi

Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e morti, è tornato positivo a Formigine nel 2025, in contrasto con il trend nazionale. E' questo uno dei dati demografici più significativi che emerge dal report sulla popolazione del comune di Formigine.

Nell’anno appena trascorso, infatti, ci sono stati 225 nati (dei quali 122 maschi e 103 femmine) e 147 morti (63 maschi e 84 femmine).

Il numero dei cittadini ammonta a 34.504 (31 in più rispetto al 2024), così suddivisi: 17.447 femmine e 17.057 maschi.



Aumenta di 26 rispetto all’anno precedente il numero di cittadini di origine straniera, per un totale di 2.208, provenienti per la maggior parte dalla Romania (377 persone) e dal Marocco (261 persone). Le nazionalità di provenienza sono in totale ben 94. Otto le persone che supereranno i 100 anni nel 2026, due di queste compiranno 106 anni.

La distribuzione del numero di cittadini per frazione rispetta il dato storico, con la maggioranza a Formigine (19.742), seguita da Casinalbo (6.069), Magreta (4.583), Corlo (2.459) e Colombaro (1.651).



'I dati demografici del 2025 ci consegnano l'immagine di una Formigine vitale, dinamica e capace di andare controcorrente rispetto al difficile scenario nazionale' - ha commentato il sindaco Elisa Parenti: 'Sapere che il saldo naturale è tornato in positivo, con 225 nuovi nati, è un segnale di profonda fiducia nel futuro: significa che le giovani famiglie continuano a scegliere il nostro territorio per costruire i propri progetti di vita. Siamo una comunità che cresce non solo nei numeri, ma anche nell'inclusione e nella longevità, come dimostrano le 94 diverse nazionalità integrate e i nostri concittadini che tagliano il traguardo dei cento anni. Questi risultati ci spronano a continuare a investire nei servizi alle famiglie, nel welfare e nella qualità della vita per rendere Formigine un luogo sempre più accogliente per ogni generazione'.



Nella foto (Antonio Valzani), il castello di Formigine