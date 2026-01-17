Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scuola: la primaria Cavedoni di Levizzano vince il concorso europeo contro lo spreco alimentare

Con il progetto “Mensa zero spreco”, meno scarti e la scoperta del valore del cibo

Per la scuola primaria C. Cavedoni di Levizzano di Castelvetro il nuovo anno si è aperto con una bellissima notizia, che ha suscitato gli entusiasmi di tutti: dagli insegnanti ai bambini, dal personale scolastico all’Amministrazione comunale.
La scuola ha infatti vinto il concorso europeo “Young food waste fighters award” organizzato nell’ambito del programma comunitario Interreg Central Europe grazie al progetto “Mensa zero spreco”, conquistando il primo posto assoluto davanti a numerose altre scuole non solo italiane, ma anche di altri Paesi dell’Europa Centrale, quali Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

 


Il progetto, condotto dalla scuola in collaborazione con il Comune di Castelvetro e con il supporto dell’Ausl di Modena, ha preso avvio ad ottobre con l’obiettivo di affrontare il tema dello spreco alimentare nelle mense scolastiche, ruotando attorno ad una attività-gioco che si svolge nel momento della mensa: una sorta di gara fra le classi che premia, di settimana in settimana, la classe che produce meno spreco.
«Fin dai primi giorni la quantità di cibo che restava nei piatti è incredibilmente diminuita - dice l’assessore alla scuola di Castelvetro, Barbara Paltrinieri – e, oltre a trasformare la mensa in una divertente gara di sostenibilità, i bambini si sfidano ad assaggiare tutto, dai legumi alla verdura, scoprendo nuovi sapori e il valore del cibo».
Il progetto vincente è partito dalla scuola di Levizzano in via sperimentale e nel corso dell’anno verrà proposto anche alle altre scuole del comune di Castelvetro.

