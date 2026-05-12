Castelvetro: Gabriele, campione di motociclismo in erba, approda al Civ Junior

Gabriele Chiocca, 13 anni, di Castelvetro, parteciperà al campionato Nazionale Velocità (CIV junior) nella categoria ohvale 190cc. Una passione per le due ruote iniziata fin da giovanissimo, partecipando a soli 8 anni al Campionato Simoncelli Primi Passi.

A 9 e 10 anni ha proseguito la propria crescita nei campionati OPES interregionali, conquistando numerose posizioni di rilievo con diversi piazzamenti sul podio All’età di 11 anni ha compiuto un importante passo avanti passando alla categoria Ohvale 110cc, prendendo parte a due gare come wild card nel Campionato CNV. L’anno successivo, a 12 anni, ha disputato l’intera stagione nel CNV, confermando il proprio potenziale.

Gabriele affronterà dunque una nuova sfida nel Campionato Italiano Velocità Junior con l’obiettivo di consolidare la propria esperienza.

Gabriele è supportato dal team “DF Racing” di Rimini.