Prima categoria, playoff: la Mirandolese vince e domenica sfida il Fiorano in finale

La Mirandolese batte 2-1 lo Spilamberto nella semifinale playoff del girone D di Prima categoria. Nei primi minuti sembrano più in palla gli ospiti. All’11’ Rebai dalla sinistra lascia partire un tiro-cross che centra lo spigolo dell’incrocio dei pali. Al 22’ bel destro di Mortari al volo dai 16 metri che impegna Bonucchi. Al 32’ contatto tra Aryee e Notario, l’arbitro concede il rigore nonostante le proteste.

Cavicchioli incrocia alla perfezione e fa 1-0. Al 41’ punizione di Balza, sponda sul secondo palo per Romagnoli che da centro area piazza di piatto in rete l’1-1. Grande equilibrio e poche occasioni anche a inizio ripresa, fino al 60’, quando Boccher dai 25 metri trova una traiettoria a spiovere sulla quale Bonucchi compie un grande intervento. Lo Spilamberto riesce a contenere senza grossi problemi l’iniziativa dei padroni di casa, ma al 75’ arriva l’episodio decisivo: palla innocua in area, incomprensione tra Raia e Toure e palla che carambola sulla mano di quest’ultimo. Altro rigore e altra trasformazione perfetta di Cavicchioli. Nell’occasione scaramucce tra Aryee e Boccher e rosso a entrambi. Il finale si accende dopo l’altro rosso a Notario all’85’ per un brutto intervento su Toure.

Il tabellino

Lo Spilamberto in 10 contro 9 spinge e nel recupero ha prima una grande occasione sulla testa di Raia (fuori di poco), poi quella colossale al 51’ con Tesone, che ha un vero rigore in movimento da pochi metri, ma piazza fuori di poco. Ultimo sussulto al 53’: Toure anticipa l’uscita di Calanca e segna, ma aiutandosi con un braccio. L’arbitro sembra convalidare, poi, accerchiato, annulla e dà il secondo giallo al bomber ospite. Domenica per la Mirandolese finalissima sul campo del Fiorano.

MIRANDOLESE-SPILAMBERTO 2-1

MIRANDOLESE: Calanca, Vatra, Tonini, Palmieri, Notario, Ficarelli, Cavicchioli (91’ Barbalaco), Owusu, Boccher, Mortari (97’ Russo), Pozzetti. A disp. Soffritti, Castorri, Vullo, Grillenzoni, Marra, Boudarga, Lagonegro. All. Venturato.

SPILAMBERTO: Bonucchi, Aryee, Balza (91’ Bonini), Monti (86’ Kane), Tavoni, Dardani, Romagnoli (71’ Benedetti), Giusti (65’ Raia), Toure, Tesone, Rebai (82’ Tedeschi). A disp. Filipskyy, Bernardi, Muca, Raia, Suma. All. Santini.

ARBITRO: Tucci di Imola. RETI: 33’ (rig) e 76’ (rig) Cavicchioli, 41’ Romagnoli.

NOTE: ammoniti Balza, Tedeschi, Dardani, Toure, Rebai. Espulsi al 75’ Aryee e Boccher per reciproche scorrettezze, all’85’ Notario per gioco violento, al 97’ Toure per doppia ammonizione.

Matteo Pierotti