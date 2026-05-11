Prima categoria, playoff: la Mirandolese vince e domenica sfida il Fiorano in finale

La Mirandolese batte 2-1 lo Spilamberto nella semifinale playoff del girone D di Prima categoria. Nei primi minuti sembrano più in palla gli ospiti. All’11’ Rebai dalla sinistra lascia partire un tiro-cross che centra lo spigolo dell’incrocio dei pali. Al 22’ bel destro di Mortari al volo dai 16 metri che impegna Bonucchi. Al 32’ contatto tra Aryee e Notario, l’arbitro concede il rigore nonostante le proteste.
Cavicchioli incrocia alla perfezione e fa 1-0. Al 41’ punizione di Balza, sponda sul secondo palo per Romagnoli che da centro area piazza di piatto in rete l’1-1. Grande equilibrio e poche occasioni anche a inizio ripresa, fino al 60’, quando Boccher dai 25 metri trova una traiettoria a spiovere sulla quale Bonucchi compie un grande intervento. Lo Spilamberto riesce a contenere senza grossi problemi l’iniziativa dei padroni di casa, ma al 75’ arriva l’episodio decisivo: palla innocua in area, incomprensione tra Raia e Toure e palla che carambola sulla mano di quest’ultimo. Altro rigore e altra trasformazione perfetta di Cavicchioli. Nell’occasione scaramucce tra Aryee e Boccher e rosso a entrambi. Il finale si accende dopo l’altro rosso a Notario all’85’ per un brutto intervento su Toure.
Il tabellino
MIRANDOLESE-SPILAMBERTO 2-1
MIRANDOLESE: Calanca, Vatra, Tonini, Palmieri, Notario, Ficarelli, Cavicchioli (91’ Barbalaco), Owusu, Boccher, Mortari (97’ Russo), Pozzetti. A disp. Soffritti, Castorri, Vullo, Grillenzoni, Marra, Boudarga, Lagonegro. All. Venturato.
SPILAMBERTO: Bonucchi, Aryee, Balza (91’ Bonini), Monti (86’ Kane), Tavoni, Dardani, Romagnoli (71’ Benedetti), Giusti (65’ Raia), Toure, Tesone, Rebai (82’ Tedeschi). A disp. Filipskyy, Bernardi, Muca, Raia, Suma. All. Santini.
ARBITRO: Tucci di Imola. RETI: 33’ (rig) e 76’ (rig) Cavicchioli, 41’ Romagnoli.
NOTE: ammoniti Balza, Tedeschi, Dardani, Toure, Rebai. Espulsi al 75’ Aryee e Boccher per reciproche scorrettezze, all’85’ Notario per gioco violento, al 97’ Toure per doppia ammonizione.
Matteo Pierotti