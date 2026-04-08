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Castelvetro, è morto a 91 anni Umberto Grampassi: imprenditore che ha portato la granita nel mondo

Castelvetro, è morto a 91 anni Umberto Grampassi: imprenditore che ha portato la granita nel mondo

Conosciuto per aver ideato la macchina per la granita e per aver trasformato un'intuizione semplice in un successo industriale diffuso a livello globale

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Si è spento oggi a 91 anni Umberto Grampassi, imprenditore e inventore di Castelvetro, conosciuto per aver ideato la macchina per la granita e per aver trasformato un'intuizione semplice in un successo industriale diffuso a livello globale.

Con la sua visione e la sua tenacia, Grampassi ha saputo dare forma a un'idea capace di entrare nella quotidianità di milioni di persone, portando un simbolo di freschezza e modernità ben oltre i confini italiani. La sua macchina per granita non è stata solo un'innovazione tecnica, ma un piccolo cambiamento nelle abitudini e nei momenti di condivisione.

Uomo profondamente legato al suo territorio, ha rappresentato un esempio autentico di imprenditoria emiliana: concreta, creativa e capace di guardare lontano senza dimenticare le proprie radici. Nel corso della sua vita ha trasmesso passione, dedizione al lavoro e il fondamentale rispetto per collaboratori e fornitori, valori che hanno guidato ogni suo progetto.

A dare la triste notizia sono i figli Enrico, Massimo e Monica che oggi, insieme ai nipoti, proseguono la sua stessa visione di progetto imprenditoriale attraverso l'azienda EGRAM.

'Con Umberto se ne va non solo un grande imprenditore, ma una persona capace di lasciare un segno umano profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.

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Il ricordo del suo ingegno, della sua determinazione e della sua umanità continuerà a vivere nelle persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso, nei suoi collaboratori e in tutte le realtà che ha contribuito a costruire.

La famiglia, nel dare la notizia, chiede rispetto e discrezione in questo momento di dolore' - si legge in una nota.

I funerali avranno luogo venerdì 10 aprile alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Castelvetro dove sarà celebrata la Santa Messa, poi si proseguirà per la tumulazione nel cimitero locale. Domani, giovedì 9 aprile, alle 19 nella Chiesa Parrocchiale di Castelvetro sarà recitato il Rosario.

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