Un’altra centenaria a Castelvetro. A celebrare il traguardo del secolo di vita questa volta è stata Clara Bellini, festeggiata da familiari e amici nella sua casa in centro storico a Castelvetro. Come tradizione, nell’occasione c’è stata anche la consegna della pergamena di felicitazioni dell’Amministrazione comunale consegnata dal vicesindaco Roberto Giovini.
Nata il 4 maggio 1926 a Sassuolo, nelle campagne attorno a quello che fu il glorioso Collegio San Carlo di Braida, Clara Bellini ci tiene a ricordare che già a 11 anni gli toccava andare nella stalla a mungere le mucche. L’inizio di una vita fatta di tanto lavoro, dalla sarta all’operaia, senza trascurare l’immancabile attività di casalinga. Sposata con Vittorio Messori a soli 18 anni, ha vissuto ben 80 anni insieme al marito, scomparso solo un paio d’anni fa. Anche lui, nel settembre 2022, festeggiò i suoi cento anni in piazza a Castelvetro.
Castelvetro in festa per i 100 anni di Clara Bellini
Nata il 4 maggio 1926 a Sassuolo, nelle campagne attorno a quello che fu il glorioso Collegio San Carlo di Braida
Un’altra centenaria a Castelvetro. A celebrare il traguardo del secolo di vita questa volta è stata Clara Bellini, festeggiata da familiari e amici nella sua casa in centro storico a Castelvetro. Come tradizione, nell’occasione c’è stata anche la consegna della pergamena di felicitazioni dell’Amministrazione comunale consegnata dal vicesindaco Roberto Giovini.
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