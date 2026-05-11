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Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale

Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale

Lo United Albinea passa 3-2 dopo i tempi supplementari e domenica i reggiani affronteranno in finale a Rubiera la Rubierese, grande delusione di questo girone

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Partita intensa e combattuta tra Modenese e United Albinea, decisa soltanto ai tempi supplementari dopo il 2-2 maturato nei novanta minuti regolamentari. La Modenese parte bene e al 20' trova il vantaggio: Lugli lancia Salatiello sulla destra, l’attaccante rientra in area e calcia trovando la respinta della difesa. Manno è bravo ad anticipare Nutricato in uscita e a riappoggiare per Salatiello, che scarica al centro per Ghedini: conclusione ravvicinata e 1-0. La risposta dell’Albinea arriva appena cinque minuti più tardi. Un ottimo lancio sulla destra libera Silipo, che entra in area e calcia a incrociare superando Corghi per l’1-1. Al 35' gli ospiti completano la rimonta: dopo un parapiglia al limite dell’area, con la Modenese che protesta per una trattenuta non ravvisata, la palla arriva ancora a Silipo. El Maidi interviene in ritardo e l’arbitro assegna il calcio di rigore, trasformato dallo stesso Silipo per l’1-2. Nella ripresa la Modenese prova a rimettere in piedi la gara. Al 78' grande occasione per Ghedini, servito dopo una bella azione sulla destra: davanti a Nutricato calcia sicuro, ma il portiere ospite si supera e respinge. Due minuti dopo arriva però il meritato pareggio: Salatiello lavora bene sulla sinistra e mette al centro un cross preciso, Manno svetta più alto di tutti e insacca il 2-2.

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Nel finale l’Albinea torna pericolosa: all’83' palla recuperata sulla sinistra, cross al centro e conclusione a botta sicura di Silipo, ma Corghi si oppone con un grande intervento. All’84' lo stesso Silipo calcia a lato una punizione dal limite, poi all’88' ci prova ancora con un tiro potente da fuori area, ma Corghi risponde presente e tiene in vita la Modenese. Si va così ai tempi supplementari. Al 100' viene espulso Ametta dalla panchina dell’Albinea, poi al 105' Silipo riceve il cartellino rosso lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Al 115', però, arriva l’episodio decisivo: l’arbitro ravvisa un presunto fallo di mano di Esposito e assegna il calcio di rigore all’Albinea. Dal dischetto Ferrante non sbaglia e firma il 2-3. La Modenese prova fino alla fine a trovare un nuovo pareggio, ma il risultato non cambia: lo United Albinea passa 3-2 dopo i tempi supplementari e domenica i reggiani affronteranno in finale a Rubiera la Rubierese, grande delusione di questo girone.

Il tabellino

MODENESE-UNITED ALBINEA 2-3 (d.t.s., 2-2 al 90')

MODENESE: Corghi, Cabrera Marin (45' Barbieri), El Maidi (75' Esposito), Montorsi L., Chirico, Serafini, Lugli (80' Villano), Benitez (45' Bonelli), Manno, Ghedini, Salatiello (83' Amadori).

A disp.: Mawuli, Cezmallari, Baldari, Montorsi M. All.: Michelini.

UNITED ALBINEA: Nutricato, Ametta (100' Sica), Berselli (75' Muto), Margini, Esposito Arcadi, Minutolo, Iori (65' Magnanini), Bertolani, Arcuri, Silipo, Ferrante. A disp.: Pellicciari, Cattani, Bigliardi, Ferrari G., Barbieri C., Panterlini.

ARBITRO: Abderrahman di Parma.

RETI: 20' Ghedini, 25' Silipo, 35' (rig.) Silipo, 80' Manno, 105' (rig.) Ferrante.

NOTE: Espulsi: Ametta (dalla panchina) al 100', Silipo al 105'. Gara decisa ai tempi supplementari.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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