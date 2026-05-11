Prima categoria, playoff: la Modenese perde, sfuma il sogno finale

Partita intensa e combattuta tra Modenese e United Albinea, decisa soltanto ai tempi supplementari dopo il 2-2 maturato nei novanta minuti regolamentari. La Modenese parte bene e al 20' trova il vantaggio: Lugli lancia Salatiello sulla destra, l’attaccante rientra in area e calcia trovando la respinta della difesa. Manno è bravo ad anticipare Nutricato in uscita e a riappoggiare per Salatiello, che scarica al centro per Ghedini: conclusione ravvicinata e 1-0. La risposta dell’Albinea arriva appena cinque minuti più tardi. Un ottimo lancio sulla destra libera Silipo, che entra in area e calcia a incrociare superando Corghi per l’1-1. Al 35' gli ospiti completano la rimonta: dopo un parapiglia al limite dell’area, con la Modenese che protesta per una trattenuta non ravvisata, la palla arriva ancora a Silipo. El Maidi interviene in ritardo e l’arbitro assegna il calcio di rigore, trasformato dallo stesso Silipo per l’1-2. Nella ripresa la Modenese prova a rimettere in piedi la gara. Al 78' grande occasione per Ghedini, servito dopo una bella azione sulla destra: davanti a Nutricato calcia sicuro, ma il portiere ospite si supera e respinge. Due minuti dopo arriva però il meritato pareggio: Salatiello lavora bene sulla sinistra e mette al centro un cross preciso, Manno svetta più alto di tutti e insacca il 2-2.
Il tabellino
MODENESE-UNITED ALBINEA 2-3 (d.t.s., 2-2 al 90')
MODENESE: Corghi, Cabrera Marin (45' Barbieri), El Maidi (75' Esposito), Montorsi L., Chirico, Serafini, Lugli (80' Villano), Benitez (45' Bonelli), Manno, Ghedini, Salatiello (83' Amadori).
UNITED ALBINEA: Nutricato, Ametta (100' Sica), Berselli (75' Muto), Margini, Esposito Arcadi, Minutolo, Iori (65' Magnanini), Bertolani, Arcuri, Silipo, Ferrante. A disp.: Pellicciari, Cattani, Bigliardi, Ferrari G., Barbieri C., Panterlini.
ARBITRO: Abderrahman di Parma.
RETI: 20' Ghedini, 25' Silipo, 35' (rig.) Silipo, 80' Manno, 105' (rig.) Ferrante.
NOTE: Espulsi: Ametta (dalla panchina) al 100', Silipo al 105'. Gara decisa ai tempi supplementari.
Matteo Pierotti