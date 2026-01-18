Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Il gesto 'estremo' dei condomini del palazzo di via Crispi esasperati da bivacchi, spaccio e tossicodipendenza davanti al portone di casa

2 minuti di lettura
Bivacchi spaccio che generavano insicurezza e degrado erano da anni ormai la costante davanti al portone di ingresso del prestigioso palazzo di via Crispi che fa angolo con piazzale Natale Bruni.
Da tempo, in zona Tempio–Stazione, il portico affacciato sul viale è diventato per passanti, e tanto più per i residenti un luogo sempre più difficile da attraversare anche solo per uscire o far rientro a casa. Così come lo stesso portone di accesso al palazzo, la cui soglia in marmo era costantemente occupata da spacciatori in attesa dell'ordine, tossicodipendenti a fumare crack o addirittura bucarsi, o semplicemente per smaltire la sbornia o per mangiare. Un problema di decoro sfociato in un problema di insicurezza quotidiana e di degrado: rientrare a casa significa spesso farsi largo tra bivacchi di gruppi che occupano stabilmente l’ingresso, affrontare insulti, minacce, e scene di consumo di sostanze a pochi centimetri dal portone. La soglia in marmo, pensata come semplice elemento architettonico, era ormai diventato una seduta fissa per spacciatori e persone senza fissa dimora, trasformando l’accesso al condominio in un punto di bivacco permanente.
Le testimonianze dei residenti restituiscono un quadro di esasperazione profonda.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
C’è chi racconta di aver visto persone “bucarsi comodamente sedute” proprio davanti alla porta di casa, chi ricorda la Coca-Cola lanciata contro la campanelliera, rovinata e resa inutilizzabile, e chi sottolinea il continuo ricorso a pulizie straordinarie per rimuovere rifiuti e residui potenzialmente infetti, se non le siringhe. Una situazione che, spiegano, ha superato da tempo la soglia della tollerabilità, rendendo necessario un intervento diretto ed estremo dopo anni di richieste rimaste senza risposta.
Nei giorni scorsi i condomini hanno quindi deciso di fare rimuovere il gradino, nel tentativo di impedire che continui ad essere utilizzato come seduta e di scoraggiare almeno in parte la presenza costante sotto il portico. Un gesto eclatante, maturato in un contesto in cui – denunciano – i controlli delle forze dell’ordine risultano sporadici e inefficaci, quantomeno per questo genere di illegalità di strada. Ogni intervento, spiegano, produce effetti solo temporanei: poche ore dopo gli allontanamenti, la situazione torna identica a prima, alimentando un senso diffuso di impunità tra Chi commette gli illeciti e desolazione tra chi li subisce.
Per i residenti, la rimozione del gradino non rappresenta certo la soluzione al problema che riguarda l'intera via e l'intera zona, ma un tentativo di riprendere possesso almeno del proprio spazio e di lanciare un segnale forte alle istituzioni.
“Non possiamo più aspettare”, affermano. “Se nessuno interviene, almeno difendiamo l’ingresso di casa nostra. In attesa che le istituzioni difendono l'intera zona'.
Del resto Il portico di via Crispi rappresenta già di per sé un biglietto da visita per chi arriva in città dalla stazione ferroviaria e lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti alla luce del giorno e nel buio della notte non gioca certamente a favore.
 

Gi.Ga
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto

Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto

Degrado e integrazione fallita: a Modena e Reggio sfascio quotidiano

Degrado e integrazione fallita: a Modena e Reggio sfascio quotidiano

'Con il governo della sicurezza, città più insicure'

'Con il governo della sicurezza, città più insicure'

'L'insicurezza parte dal degrado, dal Comune scelte inconcepibili'

'L'insicurezza parte dal degrado, dal Comune scelte inconcepibili'

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena in Ascolto: convegno sulla sicurezza in città con Polizia di Stato e Carabinieri

Modena in Ascolto: convegno sulla sicurezza in città con Polizia di Stato e Carabinieri

Articoli più Letti Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Scuola: la primaria Cavedoni di Levizzano vince il concorso europeo contro lo spreco alimentare

Scuola: la primaria Cavedoni di Levizzano vince il concorso europeo contro lo spreco alimentare

Formigine: la popolazione cresce e le nascite tornano a superare i decessi

Formigine: la popolazione cresce e le nascite tornano a superare i decessi

Policlinico di Modena, invalidità civica

Policlinico di Modena, invalidità civica

CR Carpi a fianco dell'ospedale: i nuovi strumenti acquistati con le ultime erogazioni

CR Carpi a fianco dell'ospedale: i nuovi strumenti acquistati con le ultime erogazioni