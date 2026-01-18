Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Da tempo, in zona Tempio–Stazione, il portico affacciato sul viale è diventato per passanti, e tanto più per i residenti un luogo sempre più difficile da attraversare anche solo per uscire o far rientro a casa. Così come lo stesso portone di accesso al palazzo, la cui soglia in marmo era costantemente occupata da spacciatori in attesa dell'ordine, tossicodipendenti a fumare crack o addirittura bucarsi, o semplicemente per smaltire la sbornia o per mangiare. Un problema di decoro sfociato in un problema di insicurezza quotidiana e di degrado: rientrare a casa significa spesso farsi largo tra bivacchi di gruppi che occupano stabilmente l’ingresso, affrontare insulti, minacce, e scene di consumo di sostanze a pochi centimetri dal portone. La soglia in marmo, pensata come semplice elemento architettonico, era ormai diventato una seduta fissa per spacciatori e persone senza fissa dimora, trasformando l’accesso al condominio in un punto di bivacco permanente.
Le testimonianze dei residenti restituiscono un quadro di esasperazione profonda.
Nei giorni scorsi i condomini hanno quindi deciso di fare rimuovere il gradino, nel tentativo di impedire che continui ad essere utilizzato come seduta e di scoraggiare almeno in parte la presenza costante sotto il portico. Un gesto eclatante, maturato in un contesto in cui – denunciano – i controlli delle forze dell’ordine risultano sporadici e inefficaci, quantomeno per questo genere di illegalità di strada. Ogni intervento, spiegano, produce effetti solo temporanei: poche ore dopo gli allontanamenti, la situazione torna identica a prima, alimentando un senso diffuso di impunità tra Chi commette gli illeciti e desolazione tra chi li subisce.
Per i residenti, la rimozione del gradino non rappresenta certo la soluzione al problema che riguarda l'intera via e l'intera zona, ma un tentativo di riprendere possesso almeno del proprio spazio e di lanciare un segnale forte alle istituzioni.
Del resto Il portico di via Crispi rappresenta già di per sé un biglietto da visita per chi arriva in città dalla stazione ferroviaria e lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti alla luce del giorno e nel buio della notte non gioca certamente a favore.
