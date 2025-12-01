Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

In questo quadro, 'l'Accademia si rendeva disponibile a sostenere i costi dei contratti di docenza.
Il ministro BerniniParole che però il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha smentito a stretto giro. Il ministro, questo pomeriggio a Modena, ha detto chiaramente che il corso di laurea in filosofia riservato agli allievi ufficiali si farà. 'Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà, la polemica è chiusa l'importante è che il corso si faccia. Mi faccio garante della realizzazione del corso - ha detto il ministro -. Come giustamente ha detto il presidente Meloni non esiste un'autonomia universitaria che possa trasformarsi in un muro o in una corazza. L'autonomia universitaria è libertà.
La Pressa ha chiesto anche al ministro cosa il rettore Molari le ha detto. 'Con lui ho un ottimo rapporto, mi ha detto che la sua intenzione è quella di continuare ad avere con l'Accademia di Modena gli ottimi rapporti che ha sempre avuto”, conclude Anna Maria Bernini.
Giacobazzi (Forza Italia): ‘Grazie al Ministro Bernini per visita e impegno immediato per soluzione’'Desidero esprimere il mio più sincero plauso al Ministro dell’Università e della Ricerca, l’amica Anna Maria Bernini, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate durante la sua visita all’Accademia Militare di Modena in merito alla vicenda del corso universitario di filosofia destinato ai 15 allievi ufficiali' . Cosi il coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, presente in Accademia in occasione della visita del Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini.
'La disponibilità del Ministro ad affrontare immediatamente la questione e a farsi garante di una soluzione rappresenta un segnale chiaro di vicinanza istituzionale non solo verso l’Accademia, ma verso l’intera comunità
Il chiarimento fornito dal Ministro Bernini conferma inoltre la capacità del Governo di intervenire con tempestività ed efficacia, evitando quella che, come da lei stessa sottolineato, sarebbe stata un’inaccettabile chiusura da parte dell’Università di Bologna rispetto alla proposta dell’Accademia Militare.
Ringrazio quindi il Ministro Bernini per la sua attenzione, la sua capacità di ascolto e la determinazione con cui ha affrontato il tema, restituendo certezza e prospettiva a un percorso formativo strategico per l’Accademia e per la città di Modena”