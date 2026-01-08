Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena abbraccia la fiamma olimpica

38 tedofori di cui 20 dell'Esercito hanno portato la fiamma per le vie della città. Salutati da migliaia di persone e bambini delle scuole

Modena ha vissuto una giornata di grande festa e partecipazione popolare per il passaggio della fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato la torcia lungo le vie della città, in una tappa carica di emozione all’interno del viaggio che sta attraversando l’Italia e che culminerà con l’accensione del braciere durante la cerimonia inaugurale di Milano.

L’arrivo in città e la partenza del percorso modenese

Il percorso modenese ha preso il via circa un’ora prima dell’arrivo in centro, in via Giardini all’angolo con via della Pace. La torcia era giunta da Maranello, Sassuolo e Fiorano, accolta ovunque da cittadini e appassionati. Proprio all’altezza di via della Pace è avvenuta l’accensione ufficiale della fiaccola, affidata a 18 tedofori che si sono alternati lungo tratti di 300 metri ciascuno.
Il tragitto si è snodato lungo i viali cittadini, dove centinaia di persone – tra cui moltissimi bambini delle scuole primarie – hanno salutato con entusiasmo il passaggio della carovana olimpica, accompagnata anche dai mezzi e dagli sponsor ufficiali.
 

L’ingresso in centro e l’abbraccio della città

Modena ha risposto con la stessa energia.
In via Emilia Centro, la fiaccola ha incontrato i venti tedofori dell’Esercito, tra cadetti dell’Accademia Militare e rappresentanti dell’Aeronautica, pronti a portare la torcia verso uno dei momenti più attesi della giornata.
Di grande impatto il passaggio in Piazza Roma, dove centinaia di persone ed i bambini delle scuole d'infanzia e delle primarie, hanno atteso l’arrivo della fiamma. L’atmosfera, carica di emozione, ha accompagnato l’ingresso della torcia nel cortile d’onore dell’Accademia Militare.
 

L’accensione del braciere all’Accademia Militare

Intorno alle ore 13, nel cortile d’onore, lo schieramento delle Forze Armate ha accolto la fiaccola in un contesto solenne e suggestivo. Al centro del cortile era stato predisposto il braciere cerimoniale, acceso dai giovani militari che avevano portato la torcia da via Emilia Centro fino all’interno dell’Accademia.
Un momento simbolico, che ha unito tradizione, disciplina e spirito olimpico, regalando alla città un’immagine destinata a rimanere impressa.
Dopo la cerimonia, la fiaccola ha ripreso il suo cammino lungo il rimanente percorso cittadino. È previsto il passaggio per via Emilia Ovest, da cui la torcia lascerà Modena per dirigersi verso la prossima tappa del suo viaggio nazionale.
 


 

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

