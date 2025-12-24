Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25

Sulla strada provinciale 25 a Ciano di Zocca, a causa della caduta di detriti sulla sede stradale, è stato istituito un restringimento di carreggiata

Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro, Montefiorino, ma anche a Palagano e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca.
Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.
I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

