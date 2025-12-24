Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro, Montefiorino, ma anche a Palagano e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca.
Sulla strada provinciale 25 a Ciano di Zocca, a causa della caduta di detriti sulla sede stradale, è stato istituito un restringimento di carreggiata in via precauzionale, dopo che i tecnici della Provincia hanno messo in sicurezza la strada.
Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.
I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.
Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25
Sulla strada provinciale 25 a Ciano di Zocca, a causa della caduta di detriti sulla sede stradale, è stato istituito un restringimento di carreggiata
Sulla strada provinciale 25 a Ciano di Zocca, a causa della caduta di detriti sulla sede stradale, è stato istituito un restringimento di carreggiata
Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro, Montefiorino, ma anche a Palagano e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Partecipate Modena, non c'è il numero legale e il voto salta: imbarazzo Pd
Castelnuovo: festa per il Superzampone di 700 chili, ma il Pd ci mette il 'timbro'
Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa
Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del ConsiglioArticoli Recenti
Ai Torrazzi 60.000 metri quadrati per nuove attività produttive: ecco il bando per il comparto Santa Caterina
Per non dimenticare. la marcia per la pace 2025
Partecipate, Zanca: 'Su Seta anche il Comune senza risposte, siamo perplessi e preoccupati'
Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena