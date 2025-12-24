Tutto l'appennino sotto la neve, precipitazioni fino al pomeriggio del 25

Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro, Montefiorino, ma anche a Palagano e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca.

Sulla strada provinciale 25 a Ciano di Zocca, a causa della caduta di detriti sulla sede stradale, è stato istituito un restringimento di carreggiata in via precauzionale, dopo che i tecnici della Provincia hanno messo in sicurezza la strada.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

