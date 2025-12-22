Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Per non dimenticare. la marcia per la pace 2025

Per non dimenticare. la marcia per la pace 2025
il 1° gennaio si rinnova l'appuntamento. Nel video l'immagine dell'evento un anno fa

Il 1° gennaio 2026 si rinnova l'appuntamento con la marcia per la pace. Nel video le immagini dell'evento un anno fa

