Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del consiglio

Nella seduta di lunedì 1 dicembre si vota la delibera sulle manifestazioni di interesse pervenute al primo termine dell’Avviso pubblico 2025. Le proposte progettuali per l’attuazione del Piano urbanistico generale (Pug) sono al centro della seduta del Consiglio comunale di Modena di lunedì 1 dicembre, che ha in programma una sola delibera.



La seduta inizia alle 15 con l’illustrazione, da parte dell’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari, della delibera incentrata sulle manifestazioni di interesse pervenute al primo termine dell’Avviso pubblico 2025 per l’attuazione del Pug, verificando l’interesse pubblico e l’ammissibilità alla presentazione di proposte di accordi operativi.

