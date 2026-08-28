Scuola, 'la carica degli 800': tre giorni di assegnazioni Ata tra valigie e attese infinite per un contratto

Il blocco più consistente dei lavoratori è atteso già da venerdì pomeriggio alle 17.30, poi di nuovo lunedì e martedì. Tre giornate che si preannunciano intense - prevede CGL durante le quali i sindacalisti CGIL hanno assicurato la loro presenza costante a supporto dei pretendenti al posto.
Cosa è e come funziona l'assegnazione
L’assegnazione dei contratti Ata è un rito amministrativo che ogni anno si ripete, ma che per chi lo vive in prima persona assume la forma di un percorso lungo, fatto di attese, verifiche e scelte che non lasciano spazio all’incertezza. Tutto comincia con la convocazione: i candidati arrivano all’Ufficio scolastico provinciale seguendo l’ordine della graduatoria, un ordine che determina il destino di ciascuno. Chi ha più punti entra per primo, chi ne ha meno resta fuori a guardare il flusso scorrere, aspettando che il proprio nome venga chiamato.
Una volta dentro, la procedura prende la forma di una sorta di controllo d’ingresso.
Quando arriva il proprio turno, si entra nella stanza delle assegnazioni. È lì che si compie la scelta, spesso in pochi secondi, perché non c’è tempo per ripensamenti. Chi arriva da lontano cerca una sede che non renda impossibile la vita quotidiana, chi vive in provincia punta alla vicinanza, chi ha esperienza valuta il tipo di scuola. È un momento che somiglia a una decisione di frontiera: si sceglie e si va avanti, senza possibilità di tornare indietro.
Dopo la scelta, la macchina amministrativa si rimette in moto. L’Usp registra la decisione, prepara il contratto, procede alla firma.