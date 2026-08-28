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Scuola, 'la carica degli 800': tre giorni di assegnazioni Ata tra valigie e attese infinite per un contratto

Scuola, 'la carica degli 800': tre giorni di assegnazioni Ata tra valigie e attese infinite per un contratto

Da venerdì 28 agosto a martedì 1° settembre l’Ufficio scolastico provinciale assegna i contratti a tempo determinato: attesi circa 800 lavoratori, molti in arrivo dal sud. La CGIL: 'Saranno giornate intense'

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Le operazioni inizieranno alle 9, “a oltranza”, come specifica l’Uffiico scolastico provinciale. E l’immagine che si delinea è quella di una lunga maratona amministrativa che per molti si aggiunge a quella di un lungo viaggio. Molti dei candidati arriveranno dal Sud Italia, affrontando viaggi di centinaia di chilometri per un contratto al 30 giugno o al 31 agosto.
Il blocco più consistente dei lavoratori è atteso già da venerdì pomeriggio alle 17.30, poi di nuovo lunedì e martedì. Tre giornate che si preannunciano intense - prevede CGL durante le quali i sindacalisti CGIL hanno assicurato la loro presenza costante a supporto dei pretendenti al posto.

Cosa è e come funziona l'assegnazione
L’assegnazione dei contratti Ata è un rito amministrativo che ogni anno si ripete, ma che per chi lo vive in prima persona assume la forma di un percorso lungo, fatto di attese, verifiche e scelte che non lasciano spazio all’incertezza. Tutto comincia con la convocazione: i candidati arrivano all’Ufficio scolastico provinciale seguendo l’ordine della graduatoria, un ordine che determina il destino di ciascuno. Chi ha più punti entra per primo, chi ne ha meno resta fuori a guardare il flusso scorrere, aspettando che il proprio nome venga chiamato.
Una volta dentro, la procedura prende la forma di una sorta di controllo d’ingresso.
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Il personale dell’Usp verifica i documenti, i titoli, la posizione in graduatoria. È un passaggio che sembra semplice, ma che per molti è carico di tensione: basta un dettaglio fuori posto per rallentare tutto. Poi arriva il momento più delicato, quello in cui vengono presentate le disponibilità delle scuole. Ogni posto ha una sua storia: c’è la durata del contratto, la sede, il tipo di istituto, le esigenze specifiche dei laboratori o dei plessi. I candidati osservano le liste come si osserva una mappa prima di intraprendere un viaggio, cercando di capire quale direzione sia davvero percorribile.
Quando arriva il proprio turno, si entra nella stanza delle assegnazioni. È lì che si compie la scelta, spesso in pochi secondi, perché non c’è tempo per ripensamenti. Chi arriva da lontano cerca una sede che non renda impossibile la vita quotidiana, chi vive in provincia punta alla vicinanza, chi ha esperienza valuta il tipo di scuola. È un momento che somiglia a una decisione di frontiera: si sceglie e si va avanti, senza possibilità di tornare indietro.
Dopo la scelta, la macchina amministrativa si rimette in moto. L’Usp registra la decisione, prepara il contratto, procede alla firma.
Da quel momento il lavoratore entra ufficialmente nell’organico della scuola assegnata. È un passaggio formale, ma per molti rappresenta la fine di un viaggio e l’inizio di un altro. Anche perchè per molti si tratta di iniziare una vita, o quantomeno una stagione a Modena, dove non è facile e soprattutto non è economico vivere



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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