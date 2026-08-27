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Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Dopo aver raccontato i movimenti che stanno interessando l’altro quotidiano cartaceo cittadino, la Gazzetta di Modena, ora si scopre che anche nel nuovo vertice della società che edita il Resto del Carlino compare un protagonista di primo piano del sistema economico modenese, presidente della società (Coop Alleanza 3.0) che edita una delle due tv locali, Trc

2 minuti di lettura
Alla fotografia inedita scattata da La Pressa sul rapporto tra Fondazione di Modena, Carimonte e la società editrice della Gazzetta di Modena (Sae), si affianca un nuovo scatto relativo al rapporto tra informazione locale-nazionale e Sistema Modena.
Oggi spostiamo l’attenzione sul secondo quotidiano cartaceo della città: il Resto del Carlino che a Modena pubblica da decenni un inserto provinciale.
Dalle visure emerge infatti un nome molto conosciuto a Modena, quello di Domenico Livio Trombone.
Il modenese Trombone, attuale presidente di Coop Alleanza 3.0, ex presidente di Carimonte stessa e da anni uomo dai mille incarichi, dal 15 maggio 2026 è infatti consigliere di amministrazione di QN Media Spa, la società editrice del Resto del Carlino, e dunque anche dell’edizione modenese del quotidiano, oltre che de La Nazione e Il Giorno.
Non si tratta, peraltro, di una presenza ereditata dal precedente assetto societario. Trombone entra nel consiglio proprio in occasione del passaggio del controllo di QN Media alla holding di Leonardo Maria Del Vecchio.

La visura camerale fotografa con chiarezza la nuova proprietà. Il capitale sociale di QN Media è pari a 7 milioni di euro: Lmdv Media Srl detiene l’80%, con 5,6 milioni di azioni, mentre Monrif Spa conserva il restante 20%, pari a
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1,4 milioni di azioni.
Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: Leonardo Maria Del Vecchio, presidente; Gabriele Benedetto, amministratore delegato; Domenico Livio Trombone, Francesco Claudio Dini e Matteo Riffeser Monti, consiglieri.
Ma è il verbale dell’assemblea del 15 maggio a rendere significativa la presenza del manager modenese. Dalla documentazione societaria emerge infatti che Trombone non rappresenta la componente Monrif, ma è uno degli amministratori designati da Lmdv Media, cioè dal nuovo socio di maggioranza riconducibile a Del Vecchio. A Monrif fa invece riferimento la designazione dello stesso Matteo Riffeser Monti.

Trombone, 65 anni, è oggi presidente di Coop Alleanza 3.0 ed è da decenni uno dei protagonisti del sistema economico e finanziario modenese ed emiliano. Come detto è stato, tra l’altro, presidente di Carimonte Holding (la società entrata nella compagine sociale dell'editore della Gazzetta di Modena) e ha ricoperto numerosi incarichi societari e finanziari. Da notare che Coop Alleanza 3.0 è inoltre proprietaria di Tr Media, il gruppo editoriale di cui fa parte anche Trc Modena.
La nomina di Trombone è contestuale alla rivoluzione proprietaria che ha interessato QN Media: Lmdv Media è entrata infatti il 15 maggio di quest'anno e la visura certifica che Trombone è stato nominato proprio
in quella data e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.
Insomma, dopo aver raccontato i movimenti che stanno interessando l’altro quotidiano cartaceo cittadino, la Gazzetta di Modena, ora si scopre che anche nel nuovo vertice della società che edita il Resto del Carlino compare un big del Sistema di potere locale e non solo, presidente della società (Coop Alleanza 3.0) che edita una delle due tv locali, Trc appunto.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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