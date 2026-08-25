Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Futuro Nazionale: 'Da Comune di Modena 100mila euro a Dig di Bella Ciao e Albanese, è una Festa dell'Unità'

Futuro Nazionale: 'Da Comune di Modena 100mila euro a Dig di Bella Ciao e Albanese, è una Festa dell'Unità'

'I cittadini di Modena e dell’Emilia-Romagna meritano rispetto, non di vedere i propri soldi bruciati in operazioni ideologiche di parte'

1 minuto di lettura

'Con i soldi dei cittadini modenesi il Comune ha deciso di finanziare con ben 100.000 euro il DIG Festival 2026, intitolato nientemeno che “Bella Ciao”. Un canto usato come bandiera ideologica per una manifestazione che, ancora una volta, porterà sul palco Francesca Albanese'. Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Davide Bergamini, Responsabile regionale Emilia-Romagna assieme alla referente del comitato di Modena, Federica Barozzi.

'In un momento in cui le famiglie faticano a far quadrare i conti e a comprare i libri di testo ai propri figli, l’amministrazione di sinistra preferisce destinare risorse pubbliche a un evento a senso unico, senza alcun contraddittorio, dove si parla solo di certi temi e si invitano solo certi ospiti. “Nuovi fascismi” e compressione del dibattito democratico: tutto allineato a una narrazione precisa, senza spazio per voci diverse. A questo punto sarebbe stato più onesto organizzare una vecchia Festa dell’Unità. Almeno avrebbe avuto una linea politica chiara e dichiarata, senza nascondersi dietro la maschera del “giornalismo investigativo” finanziato con i soldi di tutti. Guardando gli ospiti non c’è bisogno di aggiungere altro - affermano Bergamini e Barozzi -. I cittadini di Modena e dell’Emilia-Romagna meritano rispetto, non di vedere i propri soldi bruciati in operazioni ideologiche di parte. Futuro Nazionale continuerà a denunciare questi sprechi e a pretendere che le risorse pubbliche vadano alle priorità reali delle famiglie, non a chi usa il palco pubblico per una sola visione del mondo”. 

Nella foto la locandina di Dig

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il canto partigiano di Dig 'Bella Ciao' riporterà sul palco di Modena Francesca Albanese

Il canto partigiano di Dig 'Bella Ciao' riporterà sul palco di Modena Francesca Albanese

Dig Festival, dal Comune di Modena 100mila euro all'edizione 'Bella Ciao'. La Lega: 'Finanziamento enorme, si parli del caso Ranucci'

Dig Festival, dal Comune di Modena 100mila euro all'edizione 'Bella Ciao'. La Lega: 'Finanziamento enorme, si parli del caso Ranucci'

Caso Ranucci, il prezzo di aver creato in laboratorio un 'eroe' di parte lo pagano i giornalisti lontani dai riflettori

Caso Ranucci, il prezzo di aver creato in laboratorio un 'eroe' di parte lo pagano i giornalisti lontani dai riflettori

Dig Festival, il Comune conferma 100.000 euro per l'edizione 2026 'Bella Ciao'

Dig Festival, il Comune conferma 100.000 euro per l'edizione 2026 'Bella Ciao'

Futuro Nazionale: Davide Bergamini nominato responsabile regionale

Futuro Nazionale: Davide Bergamini nominato responsabile regionale

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

Articoli Recenti 'Degrado Costellazioni: il modello dei maxi contenitori sociali va smantellato'

'Degrado Costellazioni: il modello dei maxi contenitori sociali va smantellato'

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Sassuolo, bufera sul nuovo Capo di gabinetto del sindaco: Fi e FN attaccano

Sassuolo, bufera sul nuovo Capo di gabinetto del sindaco: Fi e FN attaccano

Rsa, Forza Italia incalza: '12.000 anziani in liste d'attesa in regione, 356 solo a Modena'

Rsa, Forza Italia incalza: '12.000 anziani in liste d'attesa in regione, 356 solo a Modena'