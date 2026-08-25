Carimonte-SAE, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Nel 2025 altri 500mila euro

Una partecipazione destinata a durare

Nel 2026 un nuovo maxi aumento SAE

E la Fondazione di Modena? Di SAE nessuna spiegazione

I bilanci ci dicono quanto. Non ci dicono perché

Dopo le visure, ora parlano i bilanci. E i numeri aggiungono elementi importanti alla vicenda dell'ingresso di Carimonte Holding, controllata al 59,964% dalla Fondazione di Modena, nel capitale di Gruppo SAE, editore della Gazzetta di Modena. Nei giorni scorsi La Pressa ha ricostruito attraverso i documenti camerali la catena societaria che collega la Fondazione modenese all'editore della Gazzetta e il ruolo di Massimo Giusti, che dal marzo 2025 siede contemporaneamente nei consigli di amministrazione di Carimonte e di SAE.Ieri l'avvocato Luca Ghelfi aveva posto pubblicamente alcune domande: quanto ha realmente investito Carimonte? Quanto ha reso l'investimento? Quanto vale oggi la partecipazione? Quale valutazione del rischio venne fatta?Almeno ad alcune di quelle domande è ora possibile dare una risposta. La Pressa ha acquisito ed esaminato i bilanci depositati da Carimonte, comprese le Note integrative. E il primo dato consente di mettere finalmente una cifra esatta sull'operazione.ì Nel 2024 investiti 2.035.805 euro Carimonte entra nel capitale di Gruppo SAE nel luglio 2024. Il 25 luglio SAE delibera un aumento di capitale e il 29 luglio viene depositato il nuovo elenco soci nel quale compare per la prima volta Carimonte Holding con 236.258 azioni.Finora avevamo indicato l'investimento nell'ordine dei due milioni di euro.Il bilancio 2024 di Carimonte permette ora di essere molto più precisi: nella tabella delle partecipazioni non quotate, accanto a Gruppo SAE compare un incremento nell'esercizio pari a 2.035.805 euro. Al 31 dicembre 2023 la partecipazione era pari a zero. Al 31 dicembre 2024 vale nei libri di Carimonte esattamente 2.035.805 euro. Non si tratta dunque di una stima giornalistica: è il dato riportato nel bilancio della stessa società che ha effettuato l'investimento. E SAE diventa, tra le partecipazioni non quotate indicate nel documento, una delle operazioni più rilevanti realizzate da Carimonte nell'anno.Ma la seconda sorpresa arriva dal bilancio successivo. L'investimento non si ferma infatti all'ingresso del 2024. Al 31 dicembre 2025 il valore contabile della partecipazione in Gruppo SAE è salito da 2.035.805 a 2.535.805 euro. La differenza è esattamente di 500mila euro. Dunque, dopo avere investito oltre due milioni nel 2024, Carimonte nel 2025 incrementa ulteriormente il valore della propria partecipazione nell'editore della Gazzetta di Modena. Ed è proprio nel 2025 che al rapporto economico si aggiunge un elemento di governance già evidenziato da La Pressa. Il 17 marzo 2025 Massimo Giusti viene nominato consigliere di Gruppo SAE.Nove giorni dopo, il 26 marzo, entra anche nel consiglio di amministrazione di Carimonte Holding, per poi essere confermato il 12 maggio nel nuovo CdA della holding.Non abbiamo finora trovato nei documenti un atto che consenta di affermare che Giusti sieda in SAE formalmente in rappresentanza di Carimonte. Il dato oggettivo rimane però: uno dei quattro amministratori di Carimonte siede contemporaneamente nel consiglio di amministrazione della società nella quale Carimonte ha investito oltre 2,5 milioni di euro. Il dato più significativo: il fair value è mezzo milione più basso Ma è probabilmente un'altra informazione contenuta nel bilancio 2025 a meritare maggiore attenzione. Perché consente di dare una prima risposta alla domanda posta da Ghelfi: quanto vale la partecipazione SAE? Al 31 dicembre 2025 Carimonte mantiene le azioni SAE iscritte nei propri conti per 2.535.805 euro. Nello stesso bilancio, tuttavia, viene indicato per quella partecipazione un fair value di 2.028.758 euro. La differenza è di 507.047 euro. In altri termini, alla chiusura dell'esercizio 2025 il valore corrente stimato della partecipazione risulta circa il 20% inferiore al valore al quale Carimonte continua a mantenerla nei propri libri. È un dato che va letto correttamente. Quei 507mila euro non costituiscono una perdita realizzata: Carimonte non ha venduto la partecipazione a quel valore e non ha proceduto a una svalutazione contabile.Ma il dato certifica comunque che, alla fine del 2025, la valutazione corrente attribuita alla quota SAE era sensibilmente inferiore al suo valore contabile. Carimonte sceglie infatti di mantenere la partecipazione iscritta per 2,535 milioni. La Nota integrativa, nell'illustrare i criteri applicati alle partecipazioni immobilizzate, prevede che le differenze negative non ritenute durevoli siano valutate in una prospettiva di medio-lungo periodo. Ed è proprio questo elemento a rendere ancora più interessante conoscere il razionale dell'operazione.Perché la sequenza è ora documentata: 2.035.805 euro nel 2024; altri 500mila euro nel 2025; valore contabile complessivo 2.535.805 euro; fair value a fine 2025 pari a 2.028.758 euro.Dopo avere incrementato l'investimento, dunque, Carimonte chiude il 2025 con una partecipazione il cui valore corrente stimato risulta inferiore di oltre mezzo milione di euro, circa il 20%, rispetto al valore mantenuto a bilancio.Non significa che l'investimento sia definitivamente in perdita. Significa però che diventa ancora più legittimo chiedere quali prospettive di rendimento e di valorizzazione abbiano indotto Carimonte prima a investire oltre due milioni di euro in SAE e successivamente ad aumentare l'investimento.C'è poi un altro elemento contabile che aiuta a comprendere la natura dell'operazione. La partecipazione in Gruppo SAE non viene trattata come un titolo acquistato per essere negoziato nel breve periodo, ma è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. È opportuno non attribuire al documento più di quanto effettivamente dica: Carimonte non scrive specificamente che «SAE è un investimento strategico». La Nota integrativa spiega però che le partecipazioni inserite nelle immobilizzazioni rappresentano investimenti destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società.E anche la successione degli eventi sembra indicare che l'ingresso del luglio 2024 non sia stato un episodio occasionale.La visura storica aggiornata di Gruppo SAE aggiunge infatti un ulteriore capitolo.Il 19 marzo 2026 l'assemblea di SAE delibera un aumento di capitale scindibile e progressivo fino a 30 milioni di euro complessivi: fino a 3.279.489 euro di nuovo capitale nominale e fino a 26.720.511 euro di sovrapprezzo, da liberare esclusivamente in denaro. L'operazione prevede l'emissione di un massimo di 3.279.489 nuove azioni. Tra queste compaiono espressamente anche 59.273 nuove azioni di categoria C. Il particolare è interessante perché nell'ultimo elenco soci disponibile Carimonte risulta proprietaria di 354.106 azioni SAE, tutte di categoria C. L'aumento viene progressivamente eseguito nel corso del 2026 e il capitale sottoscritto e versato arriva a 6.837.679 euro. Non è possibile, sulla base della sola visura, quantificare con certezza quale sia stato l'esborso effettuato da Carimonte nell'operazione 2026. Per farlo servirà il relativo documento contabile o l'atto di sottoscrizione. Ma al 20 agosto 2026 la fotografia societaria è chiara: Carimonte possiede 354.106 azioni SAE, pari a circa il 5,18% del capitale.A questo punto siamo andati a cercare anche dall'altra parte della catena societaria. Carimonte appartiene per il 59,964% alla Fondazione di Modena e per il restante 40,036% alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Abbiamo quindi esaminato anche il bilancio 2024 della Fondazione di Modena. Carimonte, naturalmente, compare. Per la Fondazione modenese è una partecipazione enorme: le 14.991.000 azioni possedute sono iscritte per oltre 119 milioni di euro. E nel 2024 Carimonte ha garantito alla Fondazione oltre 4,2 milioni di euro di dividendi.C'è un particolare ancora più significativo. Per determinare il valore corrente della propria partecipazione in Carimonte al 31 dicembre 2024, la Fondazione dichiara di avere utilizzato proprio il progetto di bilancio 2024 di Carimonte. Quello stesso bilancio nel quale compare per la prima volta la partecipazione da 2.035.805 euro in Gruppo SAE. Eppure nel bilancio della Fondazione SAE non viene nominata. Non abbiamo trovato una spiegazione delle ragioni dell'investimento nell'editore della Gazzetta di Modena. E non risulta, nelle comunicazioni pubbliche che abbiamo potuto reperire, che nel 2024 Fondazione di Modena o Carimonte abbiano illustrato pubblicamente al territorio l'ingresso della holding nel capitale del gruppo editoriale. Un'assenza di comunicazione quantomeno singolare, considerando la natura dell'investimento e soprattutto la società scelta.Dopo tre anni di operazioni, il quadro è dunque molto più definito. Nel 2024 Carimonte entra in SAE e investe 2.035.805 euro. Nel 2025 il valore della partecipazione aumenta di altri 500mila euro, arrivando a 2.535.805 euro. Nello stesso anno Massimo Giusti entra sia nel CdA SAE sia nel CdA Carimonte. A fine 2025 il fair value attribuito alla partecipazione è però di 2.028.758 euro, oltre 507mila euro in meno rispetto al valore contabile. Nel 2026 SAE vara un nuovo aumento di capitale fino a 30 milioni di euro, con l'emissione anche di nuove azioni della stessa categoria C posseduta da Carimonte. E oggi Carimonte possiede circa il 5,18% di Gruppo SAE, l'editore della Gazzetta di Modena. I documenti consentono quindi finalmente di rispondere alla domanda “quanto?”.Rimane invece senza risposta quella più importante: “perché?” Perché una holding controllata al 59,964% dalla Fondazione di Modena ha deciso di investire oltre due milioni di euro proprio nel gruppo proprietario del principale quotidiano modenese? Perché nel 2025, anziché fermarsi all'investimento iniziale, ne ha incrementato il valore di altri 500mila euro?Quali rendimenti erano attesi? Quali dividendi sono stati distribuiti? Quale valutazione del rischio era stata effettuata? E quali prospettive di medio-lungo periodo giustificano il mantenimento a bilancio per 2,535 milioni di una partecipazione alla quale, alla fine del 2025, veniva attribuito un fair value inferiore di oltre mezzo milione?Sono domande ancora più rilevanti considerando che la Fondazione di Modena non è un investitore qualunque nel panorama modenese e che l'investimento riguarda il gruppo proprietario della Gazzetta di Modena, uno degli attori centrali dell'informazione locale. Nessuno di questi elementi dimostra un'influenza della Fondazione sulla linea editoriale del quotidiano, né i documenti esaminati consentono di affermarlo. Ma proprio per questo la trasparenza sulle ragioni economiche e strategiche dell'operazione sarebbe il modo più semplice per sgombrare il campo da qualsiasi interrogativo.I numeri, dopo la nostra verifica, sono diventati pubblici e sono chiari. Le ragioni dell'investimento, invece, attendono ancora una spiegazione.