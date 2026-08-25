Ago Modena, il prof Igor Sotgiu fa lezione di felicità

“Imparare a essere felici (al tempo della tecnologia)”. È ciò che promette l’appuntamento della rassegna Ago Off di venerdì 28 agosto, alle 21, in piazza Sant’Agostino a Modena (ingresso libero), nell’ambito dell’Estate modenese. L’iniziativa è a cura di FEM Future Education Modena ed è guidata sul palco dal professor Igor Sotgiu. In caso di maltempo l'incontro si svolge al cinema Arena, in viale Tassoni 8.

Sotgiu è l’autore del libro “Psicologia della felicità e dell’infelicità” (Carrocci editore) e nel dialogo con il pubblico si interroga su cosa significhi essere davvero felici, in un’epoca in cui il benessere è insieme promessa, pretesa e industria.

Nella serata, una vera e propria lezione sulla felicità, si affrontano le domande più antiche – cos’è la felicità, come si distingue dal benessere, perché cambia tra culture e biografie – insieme a quelle più contemporanee: come si coltiva una vita felice quando attenzione, tempo e relazioni sembrano contesi da schermi e notifiche degli smartphone.

Igor Sotgiu è professore associato di Psicologia generale nel dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo, dove insegna Psicologia generale e Psicologia della memoria e delle emozioni.

Tra evidenze scientifiche, applicazioni della psicologia positiva e i rischi delle “ricette” di felicità a uso commerciale, nella serata si punta a capire cosa la ricerca sa, cosa ipotizza e cosa è bene non promettere, su un terreno dove le risposte facili sono spesso le più sospette.

La rassegna Ago Off, coordinata da Fondazione Ago, si intreccia con il programma di Fondazione di Modena “Curioso. Domande, persone scoperte” dedicato ai Musei universitari con l’obiettivo di anticipare i contenuti che dall’11 dicembre animeranno gli spazi rinnovati e rifunzionalizzati del complesso del Sant’Agostino.