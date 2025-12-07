Castelnuovo: festa per il Superzampone di 700 chili, ma il Pd ci mette il 'timbro'

Circa 5mila persone hanno fatto tappa oggi a Castelnuovo Rangone per la 36esima festa del Superzampone'Nell’anno in cui ricorre il millenario di Castelnuovo, festeggiare il Superzampone ha una doppia valenza - ha detto il sindaco Paradisi -. In primo luogo, significa celebrare l’industria salumiera che ha reso celebre Castelnuovo nel mondo e allo stesso tempo ringraziare quegli imprenditori che ogni giorno si trovano di fronte a sfide importanti, non ultime i dazi, la peste suina e un mercato sempre più competitivo. Il secondo motivo è portare avanti una tradizione, che non ci limitiamo a celebrare, ma intendiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché è necessario conoscere le proprie radici per sapere dove vogliamo andare. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere alla Regione Emilia Romagna, che ci ha concesso un finanziamento all’interno di un bando per la promozione di prodotti tipici locali'.'Si rinnova una tradizione che da 36 anni siamo impegnati a diffondere' - afferma Stefano Bortolamasi, maestro salumiere, figlio di Sante, colui che ha inventato il Superzampone e al quale è dedicata una targa affissa sul Municipio nella facciata che guarda alla piazza dove spicca anche l'iconico monumento al maiale.Una festa che però ha avuto il timbro Pd, con il lungo intervento dell'europarlamentare Pd Stefano Bonaccini.Una presenza, quella di Bonaccini, che non è più istituzionale nei panni di presidente della Regione, ma puramente politica. E con lui solo esponenti Pd o Avs: consiglieri regionali (Sabattini, Ferrari e Trande), parlamentari (Vaccari) ed esponenti locali.'Siamo qui a celebrare uno dei 44 prodotti Igp e Dop presenti in Emilia Romagna – ha detto Bonaccini –, un patrimonio locale che si declina anche in migliaia di posti di lavoro, che significano benessere e dignità. Dall’Europa arrivano notizie buone e meno buone: da un lato la riduzione degli oneri burocratici e i finanziamenti destinati alle nuove imprese dell’agroalimentare, dall’altro i dazi di Trump, destinati a impattare non poco sulla nostra economia, visto che gli Stati Uniti sono il primo mercato per noi per quanto riguarda l’export. Sono con convito che ci sia ancora margine di trattativa con gli Stati Uniti, tocca a von der Leyen e Meloni sedersi al tavolo e negoziare'.A mezzogiorno il maxi insaccato di 741 kg, dopo oltre 70 ore di cottura, è stato messo al centro della tavolata, pronto per essere tagliato.L’onore del primo taglio è toccato al sindaco Paradisi e alla presidente Luisa Falchi Vecchi, poi via via tutti gli altri: l’europarlamentare Stefano Bonaccini, l’attore Andrea Roncato, la presentatrice Metis De Meo, Stefano Bortolamasi, Luca Levoni, il Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico di Spilamberto Maurizio Fini, Luigi Montanini del ristorante Pasticcino, la presidente dell’Ordine del Nocino Vania Franceschelli, le ragazze e i ragazzi del centro Le Querce, La Coperta Corta e Aut Aut, l’onorevole Pd Stefano Vaccari, i consiglieri regionali Pd Luca Sabattini, Paolo Trande e Ludovica Carla Ferrari, il sindaco di Castelvetro Federico Poppi, il sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi, il vicesindaco di Marano Christian Tondi e il vicesindaco di Savignano Mauro Rinaldi, la sindaca di Castelnuovo Nigra Enrica Domenica Caretto, la consigliera di Castelnuovo del Garda Maristella Grassi, l’assessore di Formigine Corrado Bizzini, Nara Varini e Stefano Zanni in rappresentanza del Lions Club Castelnuovo Rangone, i consiglieri e le consigliere comunali Luca Forghieri, Rossella Giulia Caci, Marzia Bolognesi e Carmine Ventre.