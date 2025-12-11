Ucraina, Pd contro il docufilm 'Biolab': 'No alla propaganda mascherata da informazione'

'Il Partito Democratico di Sassuolo condanna con assoluta fermezza l’iniziativa annunciata per il 13 dicembre sul territorio. Non si tratta di informazione, né di dibattito, né tantomeno di confronto libero: si tratta di un evento di propaganda filo-russa, costruito per legittimare una narrazione che assolve un’aggressione militare e rimuove i crimini di guerra commessi contro la popolazione ucraina'. Così, in una nota il Pd critica l'evento promosso dal Coordinamento Modenese contro la guerra
. 'Definire questa iniziativa come “informazione alternativa” è una mistificazione. È un’operazione politica a tesi unica, priva di pluralismo, che riproduce fedelmente le posizioni del Cremlino e le presenta come verità censurate. Non c’è nulla di alternativo nel rilanciare propaganda di Stato. Il linguaggio utilizzato nel comunicato è apertamente ideologico: si parla di “resa Ucraina”, di “sconfitta occidentale”, di “partito unico atlantista”. È la stessa retorica usata dalla macchina propagandistica russa per delegittimare le democrazie europee e giustificare l’uso della forza militare. Questo non è informare: è manipolare. L’assenza totale di contraddittorio è la prova definitiva della natura dell’evento. Nessuna voce indipendente, nessun esperto autorevole, nessuna posizione diversa. Solo relatori allineati a una stessa visione politica.
Un monologo travestito da conferenza'. 'Ancora più grave, la scelta di proiettare un docufilm prodotto da Russia Today, media statale direttamente controllato dal governo russo e sottoposto a sanzioni europee perché riconosciuto come strumento di guerra informativa. Spacciare propaganda di Stato per “controinformazione” significa disinformare consapevolmente i cittadini. In tutta questa narrazione viene cancellato il dato essenziale: la Russia ha invaso l’Ucraina. C’è un aggressore e c’è un Paese aggredito. Rimuovere questa realtà non è neutralità, è complicità politica e culturale. Il richiamo alla pace, valore che il Partito Democratico difende senza ambiguità, viene qui piegato in modo cinico per giustificare la resa dell’aggredito e la normalizzazione della violenza. Non esiste pace senza verità, non esiste pace fondata sulla forza, non esiste pace che chiude gli occhi davanti ai crimini di guerra'. 'Gravissimo è anche il continuo attacco alle istituzioni democratiche europee, dipinte come censorie e autoritarie. È una narrazione tossica, che mina la fiducia nelle istituzioni e riproduce esattamente la propaganda dei regimi autoritari che si pretenderebbe di criticare - chiude il Pd -. Inaccettabile, infine, l’uso strumentale di parole come “Resistenza” o “maccartismo”. Richiamare la storia della lotta antifascista per difendere la propaganda di uno Stato aggressore è un insulto alla memoria democratica del nostro Paese. Colpisce l’assenza totale di attenzione verso le vittime: i civili bombardati, i profughi, le città distrutte, i bambini ucraini.
Una narrazione che cancella le vittime per assolvere l’aggressore non è informazione. È propaganda di guerra. Criticare i governi è legittimo. Giustificare un’invasione militare e diffondere la propaganda di chi commette crimini di guerra non lo è. Confondere dissenso e disinformazione è irresponsabile e pericoloso. Il Partito Democratico di Sassuolo ribadisce con forza che la libertà di espressione non può diventare un alibi per la propaganda bellica e che la pace si costruisce solo dalla parte della verità, del diritto internazionale e delle vittime, non da quella di chi giustifica l’aggressione'.