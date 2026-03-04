Giornata Mondiale della Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali

L’edizione 2026 presenta un focus sulle 12 specie simbolo, raccontandone storie di tutela, di recupero e di rinascita. L’opera illustra come l'azione del Corpo Forestale dello Stato prima e, successivamente, dell'Arma dei Carabinieri, sia stata di fondamentale importanza per la tutela delle specie selvatiche, di fauna e flora, da minacce quali il loro prelievo incontrollato in natura, la distruzione degli habitat e il commercio illegale di esemplari, o di loro parti. Oltre al suo grande valore artistico e scientifico, il Calendario CITES è strumento divulgativo di eccellenza per la promozione della cultura della legalità ambientale, riconosciuto anche a livello internazionale.
Il Gruppo Carabinieri Forestale di Modena e Reggio Emilia attraverso i Nuclei dipendenti ha svolto e sta svolgendo incontri con gli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo per evidenziare l’importanza della conservazione della flora e della fauna selvatica rinnovando l’impegno costante per la tutela della biodiversità, la salvaguardia degli habitat naturali e il contrasto ai reati in danno della fauna selvatica, attraverso le attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione del bracconaggio, della vigilanza venatoria e di tutta quella normativa nazionale e internazionale in materia ambientale a protezione delle specie di flora e fauna presenti sul territorio.