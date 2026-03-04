Giornata Mondiale della Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali

La Giornata Mondiale della Fauna Selvatica (World Wildlife Day), del 3 marzo, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza della conservazione della fauna e della flora selvatiche quale patrimonio fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi e per il benessere delle comunità, coincide con l’anniversario della firma, nel 1973, della Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), un accordo internazionale volto a regolamentare il commercio di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, anniversario celebrato dal calendario CITES 2026 che racconta i 50 anni di incessante azione di tutela della biodiversità in Italia posta in essere, dapprima dal Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, dall’Arma dei Carabinieri.L’edizione 2026 presenta un focus sulle 12 specie simbolo, raccontandone storie di tutela, di recupero e di rinascita. L’opera illustra come l'azione del Corpo Forestale dello Stato prima e, successivamente, dell'Arma dei Carabinieri, sia stata di fondamentale importanza per la tutela delle specie selvatiche, di fauna e flora, da minacce quali il loro prelievo incontrollato in natura, la distruzione degli habitat e il commercio illegale di esemplari, o di loro parti. Oltre al suo grande valore artistico e scientifico, il Calendario CITES è strumento divulgativo di eccellenza per la promozione della cultura della legalità ambientale, riconosciuto anche a livello internazionale.Il Gruppo Carabinieri Forestale di Modena e Reggio Emilia attraverso i Nuclei dipendenti ha svolto e sta svolgendo incontri con gli studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo per evidenziare l’importanza della conservazione della flora e della fauna selvatica rinnovando l’impegno costante per la tutela della biodiversità, la salvaguardia degli habitat naturali e il contrasto ai reati in danno della fauna selvatica, attraverso le attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione del bracconaggio, della vigilanza venatoria e di tutta quella normativa nazionale e internazionale in materia ambientale a protezione delle specie di flora e fauna presenti sul territorio.