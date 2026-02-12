Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'
Ha replicato con una ironia più sottile di quella di Sandrone, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti commentando il tradizionale sproloquio della famiglia Pavironica.

'Bisgnarev ciamer San Massimo, mo a crad ch’an sia gnanch in dal calendari' - aveva detto Sgorghiguelo durante lo sproloquio di oggi dal balcone di piazza Grande riferendosi alle promesse del sindaco in termini di manutenzione della città.

E il sindaco Massimo Mezzetti a margine ha replicato: 'San Massimo c'è ed è l'8 gennaio...'

Poi, un'ulteriore stoccata finale condita da una robusta dose di realismo. Quanti a Modena capiscono ancora il dialetto? 'Guardando la piazza mi domandavo quanti comprendessero davvero il dialetto: molti volti restavano impassibili sia nei passaggi comici che in quelli severi... Come mi disse una volta l'ex sindaco Triva, cosa è davvero la modenesità...'

Ecco il video integrale dello Sproloquio.


