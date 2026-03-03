Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sequestrò la ex in un capannone a Sassuolo e tentò di strangolarla: è stato condannato dal Tribunale di Modena a nove anni e quattro mesi di pena - in primo grado e con rito abbreviato - un 50enne arrestato lo scorso anno in seguito all'intervento dei carabinieri. Il Pubblico Ministero aveva chiesto una pena di dieci anni. La donna, di 55 anni, riuscì in quella occasione a mettersi in contatto con una conoscente, la quale aveva poi avvertito le forze dell'ordine portando all'intervento che di fatto aveva evitato un femminicidio. Il sequestro della vittima era durato più di dieci ore.