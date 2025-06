Sassuolo, sequestro dell’ex compagna: il 49enne accusato anche di tentato omicidio

Ieri i carabinieri di Sassuolo hanno notificato una nuova accusa nei confronti del 49enne, di origini dominicane, arrestato il 19 maggio dopo che aveva sequestrato la ex compagna all'interno di un laboratorio artigianale sotto la minaccia di un coltello. La donna aveva riportato lesioni con prognosi di venti giorni.

Le dichiarazioni della vittima, unitamente a riscontri acquisiti dalla polizia giudiziaria, hanno consentito di procedere anche con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Sequestrati all'indagato, oltre ad un coltello a lama estraibile della lunghezza di 16 centimetri, delle fascette in plastica che risultavano unite formando un cappio, che sarebbe stato posto al collo della persona offesa.

La vittima era riuscita a divincolarsi dalla presa grazie ad una pronta reazione e all'intervento contestuale dei militari.

L'ulteriore accusa di tentato omicidio aggravato si basa sull'atteggiamento psicologico dell'uomo, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea del collo attinta, dall'idoneità delle fascette in plastica impiegate, nonché dalle modalità dell'atto. L'atto è stato notificato dai carabinieri di Sassuolo al 49enne che si trova già in carcere a Modena.